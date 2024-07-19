一買股票就在高點有夠「帶賽」？財經網美笑「那就對了」曝光原因
台股近日跌幅不斷，今（19）日跌破2萬3，權值股台積電更是從千金股跌到盤中最低價982元，讓不少買在高點的股民，心情也跟著到谷底。不過，時常分享自己投資想法的財經網美胡采蘋則認為，如果覺得自己一買股票就是高點，千萬不要懷疑自己是不是有「帶賽體質」，因為大部分人都是第一次買股票就下跌。
記者魏妤庭／台北報導
胡采蘋指出，平常沒有在買股票的人，不關心財經話題、不關心股市，會想開股票帳戶買股票，那一定是股市漲到驚天動地，所以一買股票就是高點，「這是廢話，當然是這樣，這非常合理」。但她也提醒，真正重要的事情，就是要觀察市場、觀察自己，持續投入，因為你會慢慢找到自己的節奏，找到市場的節奏。
胡采蘋表示，千萬不要因為一時氣餒就出場，不然你就會回到一開始的狀態，又變成一個不關心財經，不關心股市的人，然後你下一次進場，又是漲到驚天動地的時候，然後你一買股票就賠，週而復始，然後就開始一口咬定自己有帶賽體質。
胡采蘋文一出也引發不少網友分享自己的經驗，有網友表示，「我就是在20年前被嚇一次之後，錯過一次又一次」，也有網友認為「先做功課再分批買」、「定時進場，比追低點來的重要」、「換個角度來說，也可以看成，首次買股票就下跌的損失，就是入門股票投資這堂課，初期的學費/頭期款！」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。