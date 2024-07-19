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青壯年精神科就醫激增！8/1起15歲到45歲　每人3次免費心理諮商

▲衛福部「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」於8月1日上路，提供每人3次免費心理諮商。（示意圖／衛生福利部臺北醫院提供）
▲衛福部「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」於8月1日上路，提供每人3次免費心理諮商。（示意圖／衛生福利部臺北醫院提供）

家庭消費中心／綜合報導

衛福部去（2023）年推出「年輕族群心理健康支持方案」，加強對青年的心理衛教，今年再推出「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，將於8月1日正式上路，透過3次免費心理諮商，鼓勵有需求的青壯世代勇於求助，多學習提升自我能力並建立正確就醫觀念。

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根據「臺灣民眾常見精神疾患盛行率之變遷」研究，國人常見精神疾患包括憂鬱、焦慮等，以30~45歲人口群盛行率最高，近10年盛行率更高達25~27%，也就是每4人中有1人有心理困擾。

另根據健保署統計，青壯世代的精神醫療使用有增加趨勢，在2016~2022年間，15~45歲的精神科就醫率已從7.4%上升至9.5%，增幅達27%。

▲有憂鬱症傾向的民眾，可自行透過簡式量表測驗。（示意圖／取自photo AC）
▲青壯年至精神科就醫激增，15歲至45歲增幅達27%。（示意圖／取自photo AC）
健保署統計也顯示，在2016至2022年間，30~45歲男性至精神科就醫人數卻呈下降趨勢，暗藏男兒有淚不輕「談」的心理健康威脅，而且此年齡層男性面臨的「經濟負擔」、「角色衝突與緊張」及「工作狀態」等不小，有如三明治般承受各種壓力，經常造成嚴重心理耗損，且人數高達525萬人，亟須社會關注。

衛福部指出，去年推出「年輕族群心理健康支持方案」後，使用十分踴躍，有95%認為此方案有效，正向幸福分數平均提升2.84分，高風險及早治療者更破萬人，代表民眾確實有這方面需求，因此今年擴大此方案適用年齡至15~45歲。

從今年8月1日起，衛福部擴大補助3億3600萬，提供15歲到45歲有心理諮商需求者，每人3次免費心理諮商，對此心理健康司司長陳亮妤說，為使服務更便利，已建置「心理健康支持方案地圖索引」，民眾上網即可查詢附近合作機構及預約狀況，而心理健康司也積極提升簽約機構量能，今年可望增至近500家，單一院所由每週服務8人次上升至12人次。

衛福部部長邱泰源說，「年輕族群心理健康支持方案」迄今服務民眾超過2萬人次，提醒有需求的民眾善用「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，勇於求助，積極爭取自己的健康「心」生活。

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