全家霜淇淋8月「芭樂新口味」！加碼木瓜牛奶回歸 今起買1送1吃
全家8月霜淇淋新口味曝光了！根據店員爆料指出，全新口味是「芭樂風味」，雙口味搭配木瓜牛奶，水果滋味爆擊味蕾，一口吃下立刻降溫消暑。並且今（19）日起至21日前全家霜淇淋買1送1，不限口味、支付方式，限時3天爽吃半價霜淇淋。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家8月霜淇淋口味提早曝光，為首次推出的「芭樂風味」霜淇淋，雙口味則是搭配「木瓜牛奶」，預計8月5日門市會正式販售新口味。對此，全家官方僅透露「敬請期待」。
據悉，全家霜淇淋在2023年7月也曾推出與YouTuber千千，合作的「木瓜牛奶霜淇淋」，香醇木瓜的清甜融入小農牛奶，口感綿密又消暑，本次重磅回歸不確定是否有調整口味，喜歡木瓜牛奶的可別錯過。
並且全家本週還有霜淇淋買一送一優惠，自7月19日起至7月21日限定，全家霜淇淋不限制口味買一送一，並且不指定支付方式，就能爽吃半價霜淇淋。康康五限時3天，還有自有品牌日式綠茶、杜老爺藍莓優格雪糕、桂格指定品項通通買一送一優惠。
7-11則是今（19）日起一連四天，包括雪淋霜、酷聖石、思樂冰通通有第2件10元優惠。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜7月19日起至7月22日
◾霜淇淋第2件10元，6.1折（原價49元、特價30元）
◾大杯思樂冰第2件10元，6.4折（原價39元、特價25元）
◾酷聖石複合店3oz冰淇淋，5.6折（原價89元、特價50元）
◾LOTTE爽冰淇淋任選10元多1件，5.8折（原價69元、特價40元）