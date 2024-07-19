印尼不管了！中國羽球新星國外猝逝後遺體放兩週　中方漠視無表態

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印尼羽協在14日已經告別了張志傑家人和中國羽總，不再等待張志傑家人的決定，撤回了處理張志傑事件的團隊。該官員說，在張志傑事件中，印尼羽協已經提供了能夠提供的最大幫助。如果張志傑的遺體需要運送回中國，印尼羽協願意提供幫助並支付相關航班的費用。
他還表示，已經將印尼羽協的決定告知了張志傑家屬和中國羽協，但中方人員並沒有回覆他們。目前張志傑的遺體仍存放在印尼醫院的冷藏室中。而張志傑的親屬仍在印尼，處理張志傑的後事。
6月30日，17歲的中國羽毛球運動員張志傑在印尼比賽場上突然暈倒、猝死，引起熱議。張志杰在賽場上倒下的畫面震驚的所有人，迅速在網路上傳開，張志杰在倒地後伴隨強烈抽搐，一度試圖抬頭爬起，但隨後昏厥不起。
7月1日，印尼羽協聯合當地醫院（Sardjito）召開新聞發布會，就張志傑事件進行情況說明。印尼羽協表示，張志傑是因心臟驟停去世。
死者張志杰年僅17歲，2023年進入中國國家青年隊，曾獲得2022年中國U系列羽毛球比賽U15-17總決賽15歲組男子單打冠軍，2024年荷蘭青年羽毛球國際賽男單冠軍，2024年中國全國青年羽毛球錦標賽乙組男團冠軍。
張志傑意外身亡後，印尼羽協一直協助中方處理張志傑的後事，但中方遲遲沒有做出決定，最終印尼羽協放棄等待，撤回處理張志傑事件的團隊，關於張志傑遺體何時送回故鄉，仍未有明確的時間。