「髒東西」通通銷燬　中警銷燬上百公斤毒品

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臺中市政府警察局刑事警察大隊表示：此次會同督察與政風單位銷燬第三、四級毒品及施用器具共計1,986件，總重為100公斤，若該批毒品流入市面將嚴重戕害民眾身心，禍害無窮；中市警局藉由公開銷燬的方式，希望民眾暸解警方打擊毒品犯罪的決心，持續貫徹毒品零容忍的目標，積極向上溯源阻斷毒品供給及走私管道，讓毒品遠離家園。
臺中警方表示，毒品與違法藥物之中，國人比較陌生的是彩虹菸，這是一種含有卡西酮類毒品，添加香菸內吸食會有興奮感，外型無色無味，價格低廉易入手，成為台灣新興毒品之一，目前是列為三級毒品，也屬於新興毒品，另外，第四級毒品西布曲明（Sibutramine），則是化學結構與安非他命有點相似的藥物，醫學上視為口服減肥藥之一，但因會引發嚴重的心血管疾病，許多國家已經禁止使用。面對新興毒品的猖獗，警方展現緝毒的成效與決心，並強調毒品防制工作沒有空窗期，將持續擴大查緝量能、打擊毒品藥頭絕不手軟，提供民眾一個無毒家園。
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