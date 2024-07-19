微軟全球大當機！多家廉航也因系統故障而停飛　自救4步驟一次看

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根據微軟官方的調查指出，這次服務中斷事故主要發生在世界標準時間（UTC）7月18日21：56，台灣時間為今（19）日早上5：56，微軟位在美國中部區域一座Azure資料中心出現故障問題，導致包含Microsoft 365在內等雲端服務大中斷，無法正常提供服務。已知受影響服務包含了M365管理中心、線上版SharePoint、商用版OneDrive、Teams、Intune、PowerBI、Fabric、Defender、Defender for Endpoint、Viva Engage等
據了解，目前微軟的策略是將流量導流至其他未受影響的區域，嘗試恢復服務連線。稍早官方的報告再度更新，內文提到，目前大部分服務已經恢復，但還有一小部分服務仍然受到影響，受影響的客戶將繼續透過 Azure 服務運作狀況入口網站進行溝通。
Reddit論壇上有網友有提供修復4步驟，如果有遇到上述的狀況，民眾可以嘗試用以下方式來自救。
1將Windows引導至安全模式或Windows復原環境。
2導覽至 C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike 目錄
3找到與「C-00000291*.sys」相符的文件，並將其刪除。
4正常啟動主機。