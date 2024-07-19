颱風路徑朝台灣逼近！環流籠罩花東　「3地區」颱風沒來也下暴雨

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賈新興指出，無論是哪一個熱帶擾動先被升級為熱帶性低氣壓，或是被命名為颱風，都只是順序問題而已，對台灣民眾來說，最需要關注的就是菲律賓東方海面上的熱帶擾動發展，因為有機會直接或外圍環流間接影響到台灣陸地天氣。從各國數值模式預估，未來這個颱風還是從宮古島到琉球之間通過機率最大，但也不排除因為太平洋高壓偏強而往台灣陸地逼近，目前變數相當大，必須密切關注。
賈新興說，如果以現在最可能的路徑預測，也就是颱風從宮古島、琉球一帶北上，台灣東半部地區陸地可能受到颱風外圍環流影響而有風雨，隨著颱風逐漸北移往長江口一帶前進時，北台灣也可能受到外圍環流影響而變天，是颱風主要影響的範圍。
引進西南風適逢天文大潮 中南部沿海低窪地區留意
不過賈新興特別提醒，歐洲模式預估，隨著颱風從東方北上通過的過程中，很可能將旺盛的西南風帶往台灣，不在颱風環流或外圍環流影響的中南部地區，反而可能從下週二之後開始出現顯著降雨。由於水氣偏多加上地形效應影響，西南風反而會為中南部地區帶來不小雨勢，宛如「隔山打牛」，加上本週六至下週三（7/20至7/24）將會今年天文大潮第一波報導的時間，西南部沿海地區要特別留意暴雨加上大潮影響帶來的海水倒灌或積淹水，民眾要特別小心。