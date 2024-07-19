肉多多、築間地位被威脅了！對手420元水準超高　老饕全改吃這間

颱風路徑朝台灣逼近！環流籠罩花東　「3地區」颱風沒來也下暴雨

▲菲律賓東方海面上的熱帶擾動未來發展，由於生成颱風機率相當高，未來路徑變數很大，甚至不排除逼近花東陸地。（圖／截取自「Hsin Hsing Chia」YT）
▲菲律賓東方海面上的熱帶擾動未來發展，由於生成颱風機率相當高，未來路徑變數很大，甚至不排除逼近花東陸地。（圖／截取自「Hsin Hsing Chia」YT）

記者鍾怡婷/綜合報導

日本氣象廳今（19）日下午搶先將位於南海上的熱帶擾動升級為熱帶性低氣壓，未來有機會「超車」升級為今年西北太平洋上第3號颱風「凱米」（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）。不過氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，目前各家模式預估，這個熱低壓未來發展空間有限，是否會被命名為颱風還有待觀察。不過目前最需要關注的還是菲律賓東方海面上的熱帶擾動未來發展，由於生成颱風機率相當高，未來路徑變數很大，甚至不排除逼近花東陸地，必須密切留意。此外賈新興也提醒，下週二（7/23）之後隨著颱風逐漸北上，很可能引進旺盛的西南風，沒有被颱風直接影響的中南部地區反而首當其衝，不排除有明顯的降雨，民眾不可掉以輕心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
颱風從東方北上機率大　北部、東部留意外圍環流影響

賈新興指出，無論是哪一個熱帶擾動先被升級為熱帶性低氣壓，或是被命名為颱風，都只是順序問題而已，對台灣民眾來說，最需要關注的就是菲律賓東方海面上的熱帶擾動發展，因為有機會直接或外圍環流間接影響到台灣陸地天氣。從各國數值模式預估，未來這個颱風還是從宮古島到琉球之間通過機率最大，但也不排除因為太平洋高壓偏強而往台灣陸地逼近，目前變數相當大，必須密切關注。

賈新興說，如果以現在最可能的路徑預測，也就是颱風從宮古島、琉球一帶北上，台灣東半部地區陸地可能受到颱風外圍環流影響而有風雨，隨著颱風逐漸北移往長江口一帶前進時，北台灣也可能受到外圍環流影響而變天，是颱風主要影響的範圍。

▲下週二、下週三（23日、24日）最靠近台灣，將影響台灣天氣，若依照此路近，或者更貼近台灣，下週不排除發布海上警報，提醒民眾可以預做防颱準備。（圖／中央氣象署提供）
▲下週二、下週三（23日、24日）估颱風最靠近台灣，下週不排除發布海上警報，提醒民眾可以預做防颱準備。（圖／中央氣象署提供）
引進西南風適逢天文大潮　中南部沿海低窪地區留意

不過賈新興特別提醒，歐洲模式預估，隨著颱風從東方北上通過的過程中，很可能將旺盛的西南風帶往台灣，不在颱風環流或外圍環流影響的中南部地區，反而可能從下週二之後開始出現顯著降雨。由於水氣偏多加上地形效應影響，西南風反而會為中南部地區帶來不小雨勢，宛如「隔山打牛」，加上本週六至下週三（7/20至7/24）將會今年天文大潮第一波報導的時間，西南部沿海地區要特別留意暴雨加上大潮影響帶來的海水倒灌或積淹水，民眾要特別小心。

大雨特報／暴雨到入夜！台南、高雄等8縣市大雨　注意雷擊強陣風

大雷雨警戒／下班暴雨來了！屏東、高雄等國家警報響　1山區暴雨

熱帶性低壓生成了！最快24小時內增強「凱米颱風」　對台影響出爐

凱米颱風生成率100%！強度一暝大一吋　吳德榮：侵台與否看2關鍵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載