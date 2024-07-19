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1745萬美元訂單在手！商總聚焦東北亞　助38家業者拓銷國際

▲商總理事長許舒博率領38家台灣企業，前往東北亞拓銷國際市場商機，這次協助38家業者，估計達成1745萬美元訂單。（圖／商總提供）
▲商總理事長許舒博率領38家台灣企業，前往東北亞拓銷國際市場商機，這次協助38家業者，估計達成1745萬美元訂單。（圖／商總提供）

記者許家禎／台北報導

全國商業總會於今（2024）年7月3到10日辦理「2024服務業東北亞經貿拓銷團」，由理事長許舒博率領38家台灣企業，於7月4日參加東京禮品展台灣館開幕活動，並在7月9日拜會韓國貿易協會及韓國輸入協會，分別在日韓兩國舉辦175場商業媒合會，共計對接61家通路及企業，估計達成1,745萬美元訂單，為雙邊產業建立經貿合作交流平台，創造更多國際鏈結商機。

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商總理事長許舒博表示，日本和韓國分別是台灣第4和第6大貿易夥伴，顯示台灣和日韓兩國經貿往來非常密切，都是尖端技術開發、製造強國，不論是台積電在福岡設廠帶動台灣其他產業進入日本市場，又或是韓國發展綠能產業帶動車廠、能源等企業相關技術與產品開發，商總也會持續帶領企業打開進入國際市場的機會，從點到面帶動服務業整體商機效應。

許舒博指出，海外僑台商在海外深耕多年，透過僑台商人脈是台灣企業進入當地市場的重要橋梁之一，因此商總一直積極和各地僑台商緊密合作，這次也透過日本台灣商會聯合總會東鄉清龍總會長邀請，讓本次拓銷團有機會與當地超過50名的僑台商企業交流，許多在日本市場經營多年的僑商大方提供可合作通路資訊以及日本市場經驗給台灣企業參考，協助業者能在日本市場站穩腳跟。

許舒博表示，本次拓銷團分別拜會韓國貿易協會副會長李仁浩及韓國輸入協會會長金炳官，取得更進一步的合作協議，未來將和韓國貿易協會辦理台韓雙邊商業媒合會，以及參與韓國輸入協會於明年7月辦理的韓國進口博覽會（Korea Import Fair），本會將帶領業者以籌組台灣館的形式參加。

許舒博說，本次「2024服務業東北亞經貿拓銷團」，改變過往以食品為主，擴增產品業別，包含「綜合食品」、「伴手禮」及「醫療保健和美妝」，共帶領38家台灣優質企業，包括富氫生物科技所研發生產的氫氧機、以環保出發為概念的保鮮袋-新時代綠能、針對女性用品的嘉曜醫材，以及專營美髮用品的大川實業，協助台灣多元產品都有機會能進入日韓市場。

商總「2024服務業東北亞經貿拓銷團」在日本的行程安排，包括參訪崎揚軒的燒賣便當工廠，以及參加東京禮品展的台灣館活動，在東京舉辦商業媒合會，邀請日本大型化妝品公司CNJ和專營優質產品的Seven Sea等大型通路參與。在韓國的行程中，除了拜會韓國貿易協會和韓國輸入協會，還安排參訪由華僑經營的HanGo化妝品公司及大型電商Coupang（酷澎）。首爾的媒合會也吸引韓國農心食品企業的參與。本次「2024服務業東北亞經貿拓銷團」受日韓買家青睞，執行成果豐碩，預估達成約1745萬美元訂單，後續商機可期。


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