微軟全球當機懶人包！兇手是誰、哪些企業受影響、如何先自救？

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根據微軟官網顯示資料，世界標準時間（UTC）7月18日21：56，台灣時間為今（19）日早上5：56。
🟡 微軟的哪些服務受到影響？
微軟位在美國中部區域一座Azure資料中心出現故障問題，導致包含Microsoft 365在內等雲端服務大中斷，無法正常提供服務。已知受影響服務包含了M365管理中心、線上版SharePoint、商用版OneDrive、Teams、Intune、PowerBI、Fabric、Defender、Defender for Endpoint、Viva Engage等
🟡 當機的兇手是誰？
據了解，網傳故障的主要原因是資安公司CrowdStrike釋出的新版防毒軟體出現問題，使得Windows系統出現BSOD藍畫面，用戶電腦無法正常運作，甚至出現自動開關機的情況。據了解，CrowdStrike已確認此問題，並表示工程師正在積極解決中。
🟡 受微軟當機影響的範圍有哪些？
此次當機導致美國主要的航空公司，影響了數百個航班的運行。英國媒體Skynews直播還因此中斷。台灣桃園機場部分航空公司台虎、樂桃、酷航系統都一度出現問題，現場改為手寫，平均延誤一至兩個小時。台大醫院今下午院內系統一度當機，但院方在半小時內恢復系統運作。台北榮總稍早部份系統短暫受到影響，經過處理後都已都恢復
🟡 微軟系統當機自救4步驟
Reddit論壇上有網友有提供修復4步驟：
1將Windows引導至安全模式或Windows復原環境。
2導覽至 C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike 目錄
3找到與「C-00000291*.sys」相符的文件，並將其刪除。
4正常啟動主機。
🟡 微軟目前的解決方式？
針對此一大規模的當機事件，微軟官方回應，已經知道問題原因，並表示所有 Azure 儲存叢集均已緩解，大部分服務現已恢復，還有一小部分服務仍然受到影響。