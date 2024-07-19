7-11隱藏服務再+1！低消500元「爽用1HR」 全場狂讚：擊退免費仔
知名超商「7-11」在全台灣駐點超過6500家，提供許多方便的服務，融入民眾日常生活。而近日一名網友發現，原來7-11有部分門市提供冷門服務「會議室租借」，提供商業團體私人討論空間，就像個人包廂一樣方便，讓不少網友大讚「很高明啊！占位太久就遞上此方案」，更敲碗星巴克、麥當勞等連鎖餐飲店一起引進。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友今（19）日在臉書社團「路上觀察學院」發文，並寫下「7-11居然有會議室可以預約。」只見高雄市鳳山區7-11龍平門市貼出「會議室預約」公告，表示預約1小時會議室，團體低消為500元，預約2小時低消則為1000元，並且需要提前一周登記預約日期，投影機及其他3C設備器材則需自備，禁帶外食。
貼文曝光後，不少網友大讚「出租空間的概念」、「很高明啊！占位太久就遞上此方案」、「這樣很好，台灣鯛、免費仔真的很多」、「星巴克、麥當勞也該跟進」。也有人分享「我們這裡的7-11也是，2樓有規劃能租借的會議室。」
7-11推自助式付費包廂！打造個人獨立空間
事實上，7-11部分門市推出會議室租借服務，但並非全台門市都提供。官方則曾於2022年推出「多功能自助式付費包廂專區」，打造個人化與2至4人的獨立空間，外觀加上半透明玻璃隔間維持隱密性，內部則設有桌椅、電源插座、壁面置物掛勾，並提供ibon WiFi免費上網服務，採每小時計費，個人包廂100元、兩人包廂180元、4人包廂300元。