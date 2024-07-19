川普演說受矚目！民進黨代表團：中國是最常被提起的關鍵字之一

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蕭舜文指出，川普發表的演說廣受矚目，整體而言，川普強調他是為了整個國家競選總統，不是半個美國，呼籲修復選舉造成的美國社會分歧，基於共同命運一致團結向上。
蕭舜文提到，演說內容大多呼應日前發布的共和黨2024黨綱，主張降低通貨膨脹、創造就業機會、確保邊境安全；在國際議題部分，川普提到衝突陰影籠罩台灣和亞洲，也再次強調來自中國的競爭及因應方式。她觀察，在一連四天的共和黨全代會中，中國是最常被提起的關鍵字之一，共和黨積極應對中國競爭的立場並沒變化。
陳明真表示，為期四天的共和黨全代會順利落幕，觀選行程圓滿且成果豐碩，可以明確感受到第一線外交團隊長期努力耕耘台美關係的心血結晶，以外交同仁規畫聯繫與執行工作的認真、負責和細心。她特別轉達總統賴清德的囑託，肯定駐美代表俞大㵢及駐美代表處全體同仁的辛勞。
此外，代表團把握大會空檔，下午前往拜會前美國國務院教育與文化助卿羅伊斯（Marie Royce）及前美國在台協會台北辦事處處長楊甦棣（Stephen Young）胞姊楊瓊安（Joanne Young）兩位共和黨全代會代表，晚上則在大會現場與來自美國各州的代表互動。
楊瓊安重申共和黨堅定挺台立場，蕭舜文答覆共和黨黨綱中強調的「和平靠實力」嚇阻戰略，以及提升國防和基礎建設等主張，均為台美未來可合作的優先要務。羅伊斯則提及她訪台超過10次，與丈夫前美國聯邦眾議院外交委員會主席Ed Royce都相當喜愛與支持台灣，樂見台灣組成跨黨派的代表團來美國觀選，包括民進黨、國民黨、民眾黨，對外共同深化台美關係就是團結的表現。