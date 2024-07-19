凱米、巴比侖雙颱接力？下週二、週三最靠近台灣 降雨熱區一圖看
目前菲律賓南海有熱帶性低氣壓生成，最快明天（20日）有機會增強為颱風，菲律賓東方海面低壓帶也有機會在明天至21日增強為熱帶性低氣壓或颱風，先增強為颱風的將取名為「凱米」，下一個接力生成的為「巴比侖」。預估菲律賓東方海面低壓帶在下周二、三通過台灣東部外海，也是最靠近台灣時間點，受到外圍環流影響，下週各地都有降雨機率。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署指出，今（19）日下午菲律賓南海有熱帶性低氣壓生成，目前路徑持續朝海南島前進，對台灣沒有影響，最快有機會在週末發展成為颱風，不過未來發展趨勢不太好，也有可能維持熱帶性低氣壓強度。
要特別注意的是，菲律賓東方海面也有低氣壓發展，最快明天到21日有機會增強為颱風，預估路徑將沿著東方海面北上，預估下週一（22日）靠近台灣，基隆北海岸、東半部會有局部短暫雷陣雨，其他地方午後有局部短暫雷陣雨。
該熱帶系統下週二影響台灣更明顯，持續到下週五各地都有降雨機會，降雨區域要視颱風路徑和強度，迎風面東半部留意較大雨勢，預估路徑從台灣東邊海域北上機率大，下週二、下週三最接近台灣，下週不排除發布海警，陸上颱風警報機率較低，但還是要看後續路徑而定。
下週二至週四（23日至25日）熱帶性低壓帶或颱風預估由臺灣東方海面北上，受其外圍環流影響，天氣不穩定，週二、週三東半部及南部容易有陣雨或雷雨，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；週四轉為西南風，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。