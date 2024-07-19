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凱米、巴比侖雙颱接力？下週二、週三最靠近台灣　降雨熱區一圖看

▲目前菲律賓東方海面及南海為一大低壓區，有利熱帶系統發展，依最新預報資料顯示，週六前後南方大低壓帶當中有熱帶性低氣壓生成並進一步發展為颱風的機率，颱風生成後受到太平洋高壓導引將朝西北方向移動，下週一至下週三並有接近臺灣附近的可能。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲目前菲律賓東方海面及南海為一大低壓區，有利熱帶系統發展，依最新預報資料顯示，週六前後南方大低壓帶當中有熱帶性低氣壓生成並進一步發展為颱風的機率，颱風生成後受到太平洋高壓導引將朝西北方向移動，下週一至下週三並有接近臺灣附近的可能。（圖／翻攝自中央氣象署）

記者鍾怡婷/綜合報導

目前菲律賓南海有熱帶性低氣壓生成，最快明天（20日）有機會增強為颱風，菲律賓東方海面低壓帶也有機會在明天至21日增強為熱帶性低氣壓或颱風，先增強為颱風的將取名為「凱米」，下一個接力生成的為「巴比侖」。預估菲律賓東方海面低壓帶在下周二、三通過台灣東部外海，也是最靠近台灣時間點，受到外圍環流影響，下週各地都有降雨機率。

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中央氣象署指出，今（19）日下午菲律賓南海有熱帶性低氣壓生成，目前路徑持續朝海南島前進，對台灣沒有影響，最快有機會在週末發展成為颱風，不過未來發展趨勢不太好，也有可能維持熱帶性低氣壓強度。

要特別注意的是，菲律賓東方海面也有低氣壓發展，最快明天到21日有機會增強為颱風，預估路徑將沿著東方海面北上，預估下週一（22日）靠近台灣，基隆北海岸、東半部會有局部短暫雷陣雨，其他地方午後有局部短暫雷陣雨。

▲23日至26日受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，臺灣各地有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／取自中央氣象署）
▲23日至26日受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，臺灣各地有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／取自中央氣象署）
該熱帶系統下週二影響台灣更明顯，持續到下週五各地都有降雨機會，降雨區域要視颱風路徑和強度，迎風面東半部留意較大雨勢，預估路徑從台灣東邊海域北上機率大，下週二、下週三最接近台灣，下週不排除發布海警，陸上颱風警報機率較低，但還是要看後續路徑而定。

下週二至週四（23日至25日）熱帶性低壓帶或颱風預估由臺灣東方海面北上，受其外圍環流影響，天氣不穩定，週二、週三東半部及南部容易有陣雨或雷雨，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；週四轉為西南風，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

▲由於熱帶系統未來形成位置、路徑有不確定性，雨勢大小及降雨熱區可能隨最新氣象資料而有所變動。（圖／中央氣象署提供）
▲由於熱帶系統未來形成位置、路徑有不確定性，雨勢大小及降雨熱區可能隨最新氣象資料而有所變動。（圖／中央氣象署提供）

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