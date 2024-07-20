肉多多、築間地位被威脅了！對手420元水準超高　老饕全改吃這間

雙颱風凱米、巴比侖今生成！最新路徑預測曝　4天對台影響最劇烈

▲今（20）預計將有兩個颱風生成，分別為位於南海的輕度颱風「凱米」；另一個則是位於菲律賓東方海面的輕度颱風「巴比侖」。（圖/中央氣象署）
▲今（20）預計將有兩個颱風生成，分別為位於南海的輕度颱風「凱米」；另一個則是位於菲律賓東方海面的輕度颱風「巴比侖」。（圖/中央氣象署）

記者張嘉哲/綜合報導

颱風季來了！今（20）預計將有兩個颱風生成，其中一個是位於南海的熱帶低壓，將發展成為今年第3號颱風「凱米」；另一個則是位於菲律賓東方海面低氣壓，將形成第4號颱風「巴比侖」。氣象專家吳德榮也表示，巴比侖輕度颱風生成之後，在下週三在台灣東方海面時，強度會達中颱，伴隨的風雨不可小覷，不過實際影響多大，關鍵還是在未來幾天的路徑怎麼走。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，南海的「熱帶低壓」，今天將發展成「輕度颱風」凱米，預計未來朝海南島前進，對台沒有影響；而另外位於菲律賓東方海面的低壓，今天也將發展成「輕度颱風」巴比侖。

吳德榮提到，「輕度颱風」巴比侖目前預測路徑是向西北轉北北西前進，等到下週三（24日）在台灣東方海面時，強度已經變成暴風半徑220公里「中颱」，其伴隨的風雨不可小覷。關鍵在於未來路徑，是偏在系集平均的左側或者右側，對台灣的影響有天壤之別，由於模式模擬仍將持續調整，過早臆測、也是枉然，應繼續觀察。

▲
▲位於菲律賓東方海面的低壓預計今天形成「巴比侖」颱風，在下週會最接近台灣，一路影響到週五。（圖/中央氣象署）
中央氣象署也表示，根據目前的預估路徑來看，如果「凱米」颱風形成之後，會持續往海南島前進，對台灣不會有影響；不過「巴比侖」颱風會在下週一開始接近台灣，估計從台灣東邊海域北上機率最大，路徑靠近台灣。

氣象署提到，受到「巴比侖」颱風外圍環流的影響，台灣天氣轉趨不穩定，應該從下週二開始影響會最為明顯，且持續到下週五，各地都有降雨機會，也不排除會發布海上警報，相關颱風動向資訊還要持續觀察。

至於在颱風還沒來之前，這週末的天氣如何？吳德榮則表示，今天到下週一台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來「極端高溫」的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害，各地氣溫北部24至38度，中部25至38度，南部25至38度，東部23至38度。氣象署也針對18縣市發布高溫燈號，民眾外出一定要注意防曬補水！

▲
▲中央氣象署今（20）日針對台灣18縣市發布高溫燈號，民眾外出要特別注意！（圖/中央氣象署）

颱風路徑朝台灣逼近！環流籠罩花東　「3地區」颱風沒來也下暴雨

颱風最快72小時生成！「這2天」風雨最猛烈　大轉彎貼近台灣東部

颱風最快週末生成！氣象署：路徑北轉逼近台灣　下週二開始影響

颱風生成機率60%！路徑直衝台灣後山　賈新興：「這時段」最靠近

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載