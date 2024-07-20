雙颱風凱米、巴比侖今生成！最新路徑預測曝　4天對台影響最劇烈

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吳德榮提到，「輕度颱風」巴比侖目前預測路徑是向西北轉北北西前進，等到下週三（24日）在台灣東方海面時，強度已經變成暴風半徑220公里「中颱」，其伴隨的風雨不可小覷。關鍵在於未來路徑，是偏在系集平均的左側或者右側，對台灣的影響有天壤之別，由於模式模擬仍將持續調整，過早臆測、也是枉然，應繼續觀察。
中央氣象署也表示，根據目前的預估路徑來看，如果「凱米」颱風形成之後，會持續往海南島前進，對台灣不會有影響；不過「巴比侖」颱風會在下週一開始接近台灣，估計從台灣東邊海域北上機率最大，路徑靠近台灣。
氣象署提到，受到「巴比侖」颱風外圍環流的影響，台灣天氣轉趨不穩定，應該從下週二開始影響會最為明顯，且持續到下週五，各地都有降雨機會，也不排除會發布海上警報，相關颱風動向資訊還要持續觀察。
至於在颱風還沒來之前，這週末的天氣如何？吳德榮則表示，今天到下週一台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來「極端高溫」的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害，各地氣溫北部24至38度，中部25至38度，南部25至38度，東部23至38度。氣象署也針對18縣市發布高溫燈號，民眾外出一定要注意防曬補水！