CrowdStrike釀微軟大當機！旅客傻眼秀手寫登機證 點閱破700萬
微軟Windows作業系統19日大當機，災情遍及全球，原因是CrowdStrike公司更新出包導致混亂，數以千計的航班延誤或取消，有美媒指出，許多「憤怒的美國人」因此錯失航班、被迫在機場過夜，期待已久的假期甚至手術都被影響，怒批「簡直荒謬」；還有人在社群平台上曬出手寫的登機證及行李標籤。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《紐約郵報》報導，來自紐約的羅伯遜（Gary Robertson），週五在甘迺迪國際機場大發雷霆，他原本要帶妻子、2個孩子飛往佛羅里達州的奧蘭多，然後從那裡搭遊輪開始度假，現在卻泡湯了。懷孕5個月的霍普（Hope Mitchell）也因為航班在最後一刻被取消，錯過了第一天的工作會議，除了得花600美元重新預訂週六的航班外，機場的「後勤噩夢」也讓她相當不舒服。
原本要飛往義大利度假，卻因航班問題而受困匹茲堡機場的美國旅客海尼金（Tim Henigin），也和老婆直呼：「令我們驚訝的是，一家公司進行軟體更新出包，就能搞砸整個世界，而他們卻沒有備用計劃...簡直是一團糟。」
不只是在美國，1名叫科塔里（Akshay Kothari）的印度乘客，在X平台上發的短文引起廣泛關注，至今已吸引超過700萬次點閱率，他打下：「Microsoft / CrowdStrike 故障導致印度大多數機場癱瘓。今天我拿到了第一張手寫登機證。」
不少人見狀紛紛留言感嘆：「哇，又回到了紙筆時代」、「有時當科技讓我們失望時，老方法仍然是最好的」。而除了科塔里，《BBC》記者胡珊（Samira Hussain）也分享了自己和家人在印度機場遭遇「全球性的重大IT中斷事件」，登機證和行李標籤都只能手工填寫的離譜經歷。