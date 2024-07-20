凱米、巴比侖颱風最快今生成！下週四最靠近台灣　風雨最劇時間曝

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依照目前的預報，週末到下週一（20-22日）這個颱風對台灣的天氣還沒有明顯影響，不過下週一開始北部、東半部沿海的風浪有逐漸增強的趨勢，長浪也可能開始抵達，氣象署也有可能發布海上颱風警報。下週二（23日）起颱風外圍環流開始影響台灣，北部、東半部有短暫陣雨，中南部午後仍有熱對流雷雨，各地沿海風浪逐漸加大，北部、東半部沿海陸地的陣風也將開始增強，至於是否會發布陸上颱風警報仍有待觀察。
下週三（24日）颱風進入東部海面，持續受其外圍環流影響，西半部、東北部有陣雨或短暫陣雨，並有較大雨勢發生機會，花東地區進入背風面，降雨機會相對下降，各地沿海風浪大，北部、東北部地區有較強陣風出現機會。
下週四（25日）颱風最接近台灣，將在台灣東北方海域通過，西半部、東北部持續有陣雨，並有局部豪大雨發生機會，花東地區位於背風面，雨勢仍較小，但是要留意是否有焚風出現的情況，各地沿海及陸地上都有較強陣風發生機會，尤其北部、東北部較為靠近颱風，風力將會比較強。
下週五（26日）颱風趨向大陸浙江逐漸遠離，颱風警報將解除，台灣附近轉為西南風，迎風的中南部及台東地區仍將有短暫陣雨或雷雨，並可能有局部較大雨勢出現機會，北部的降雨將會減小下來，各地沿海風浪仍大，還沒有很快的減弱。
周末期間（27-28日）台灣附近仍為西南到偏南風環境，中南部、花東地區持續有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部一帶午後也會有熱對流雷雨出現，天氣仍然比較不穩定，還是要留意局部較大雨勢發生的可能性，各地沿海風浪將逐漸減小。要一直等到29日過後，太平洋高壓增強西伸，天氣才會再度穩定下來，恢復原本的夏季天氣型態。
下週有颱風影響台灣的機會很高，但是影響的程度還要再觀察，越靠近台灣影響越大，影響最大的時間預期會落在24至26日這段期間，先提醒大家要做好防颱的準備，有活動行程也要注意盡可能排開，避免前往山區或危險區域活動。