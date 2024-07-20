肉多多、築間地位被威脅了！對手420元水準超高　老饕全改吃這間

凱米、巴比侖颱風最快今生成！下週四最靠近台灣　風雨最劇時間曝

▲今（20）日「凱米」、「巴比侖」颱風有機會陸續生成，形成雙颱共舞的局面。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲今（20）日「凱米」、「巴比侖」颱風有機會陸續生成，形成雙颱共舞的局面。（圖／翻攝自中央氣象署）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（20）日「凱米」、「巴比侖」颱風有機會陸續生成，形成雙颱共舞的局面，氣象專家吳聖宇表示，菲律賓東方熱帶系統要特別注意，預估未來將朝向西北轉北的方向往台灣以東海域靠近，下周四（25日）颱風最接近台灣，下周三到五（25至26日）為風雨最劇烈的時機，最快下周一有機會發布海警。

我是廣告 請繼續往下閱讀
天氣風險分析師吳聖宇表示，目前在菲律賓東方以及南海各有一個熱帶性低氣壓，由預報資料來看，都有機會在今天（20日）增強為輕度颱風，南海的這一個預估會往海南島移動，對台灣天氣沒有影響，菲律賓東邊這一個就必須要特別注意，隨著太平洋高壓下週有稍微東退的趨勢，未來將朝向西北轉北的方向往台灣以東海域靠近，並且有機會在下週三、週四(24-25日)這兩天掠過台灣東北方海域後繼續往大陸浙江方向移動，對台灣的天氣將勢必會造成影響，不過影響的程度還得看它接近的距離而定。

依照目前的預報，週末到下週一（20-22日）這個颱風對台灣的天氣還沒有明顯影響，不過下週一開始北部、東半部沿海的風浪有逐漸增強的趨勢，長浪也可能開始抵達，氣象署也有可能發布海上颱風警報。下週二（23日）起颱風外圍環流開始影響台灣，北部、東半部有短暫陣雨，中南部午後仍有熱對流雷雨，各地沿海風浪逐漸加大，北部、東半部沿海陸地的陣風也將開始增強，至於是否會發布陸上颱風警報仍有待觀察。

▲下週一開始北部、東半部沿海的風浪有逐漸增強的趨勢，長浪也可能開始抵達，氣象署也有可能發布海上颱風警報。（圖／取自中央氣象署）
▲下週一開始北部、東半部沿海的風浪有逐漸增強的趨勢，長浪也可能開始抵達，氣象署也有可能發布海上颱風警報。（圖／取自中央氣象署）
下週三（24日）颱風進入東部海面，持續受其外圍環流影響，西半部、東北部有陣雨或短暫陣雨，並有較大雨勢發生機會，花東地區進入背風面，降雨機會相對下降，各地沿海風浪大，北部、東北部地區有較強陣風出現機會。

下週四（25日）颱風最接近台灣，將在台灣東北方海域通過，西半部、東北部持續有陣雨，並有局部豪大雨發生機會，花東地區位於背風面，雨勢仍較小，但是要留意是否有焚風出現的情況，各地沿海及陸地上都有較強陣風發生機會，尤其北部、東北部較為靠近颱風，風力將會比較強。

下週五（26日）颱風趨向大陸浙江逐漸遠離，颱風警報將解除，台灣附近轉為西南風，迎風的中南部及台東地區仍將有短暫陣雨或雷雨，並可能有局部較大雨勢出現機會，北部的降雨將會減小下來，各地沿海風浪仍大，還沒有很快的減弱。

▲下週四（25日）颱風最接近台灣，將在台灣東北方海域通過，西半部、東北部持續有陣雨。（圖／取自中央氣象署）
▲下週四（25日）颱風最接近台灣，將在台灣東北方海域通過，西半部、東北部持續有陣雨。（圖／取自中央氣象署）
周末期間（27-28日）台灣附近仍為西南到偏南風環境，中南部、花東地區持續有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部一帶午後也會有熱對流雷雨出現，天氣仍然比較不穩定，還是要留意局部較大雨勢發生的可能性，各地沿海風浪將逐漸減小。要一直等到29日過後，太平洋高壓增強西伸，天氣才會再度穩定下來，恢復原本的夏季天氣型態。

下週有颱風影響台灣的機會很高，但是影響的程度還要再觀察，越靠近台灣影響越大，影響最大的時間預期會落在24至26日這段期間，先提醒大家要做好防颱的準備，有活動行程也要注意盡可能排開，避免前往山區或危險區域活動。

雙颱風凱米、巴比侖今生成！最新路徑預測曝　4天對台影響最劇烈

颱風路徑朝台灣逼近！環流籠罩花東　「3地區」颱風沒來也下暴雨

熱帶性低壓生成了！最快24小時內增強「凱米颱風」　對台影響出爐

凱米颱風生成率100%！強度一暝大一吋　吳德榮：侵台與否看2關鍵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載