颱風強度至少中颱以上！暴風圈籠罩「北台灣陸地」 挑戰強烈颱風
今（20）日凱米、巴比侖颱風有機會生成，其中菲律賓東方熱帶系統要特別注意，以目前路徑來說，該暴風圈會在下週四（25日）籠罩北台灣陸地，並且強度至少是中度颱風，甚至挑戰強烈颱風，對陸地影響程度必須特別注意。
記者鍾怡婷/綜合報導
位在菲律賓東方熱帶系統有機會在今（20）日生成颱風，根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，氣象署最新預測路徑，會先北上碰到太平洋高壓邊緣後，再往西折，而西折的幅度視高壓強弱而定，同時西折的情況，也會決定影響台灣程度大小此部分變數仍大，仍需2天左右時間觀察。
如以目前路徑來說，暴風圈將於下週四（25日）籠罩北台灣陸地，尤其颱風在通過台灣以東海域時，高海溫及海水熱焓量支持下，強度至少是中度颱風，甚至挑戰強烈颱風，對陸地影響程度必須特別注意。
氣象專家林得恩在臉書粉絲專頁「林老師氣象站」分析指出，位於菲島東部外海的「TD05」熱低壓，由於環境海溫偏高（大範圍攝氏31度）、垂直風切又弱，加上海水熱焓量又高的情況下，TD05最快，今日就會再升級為颱風；在開始接近臺灣時（7月23日、24日），將有機會再增強為中度颱風。
預測路徑會在7月21日、7月22日開始會有北轉調整趨勢，7月24日及7月25日最接近臺灣，也就是風雨最大的階段。整個暴風圈脫離，也是7月25日下半天以後的事了。