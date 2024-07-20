華晨宇剛出道討厭被關注 鄭佩佩一席話改變他：要跟歌迷走一輩子
武打女星鄭佩佩2019年罹患非典型帕金森氏症，17日在美國逝世，享壽78歲，鄭佩佩過去上的節目片段再度受到討論，2014年她參與大陸綜藝節目《花兒與少年》，其中一集，剛出道半年的華晨宇，因為不習慣被粉絲包圍，人群恐懼症發作，鄭佩佩替他上前和粉絲溝通，事後開導他，告訴他若是要走這條路，就得和歌迷相處一輩子，「我也很紅過，那也是每天坐公車。」聽完鄭佩佩的一席話，華晨宇像個小孩一樣依偎在鄭佩佩身邊，告訴她，他會試試看，隨著鄭佩佩過世，節目片段再度受到討論，網友都說鄭佩佩實在是太暖了，才會有現在的華晨宇。
記者李欣容／台北報導
在節目上，華晨宇看到飯店外守候的粉絲，緊張地將帽子戴在頭上，逃進大廳裡，鄭佩佩走到門口和粉絲約定好隔天一起玩，還約了早上9點見面，接著回頭開導華晨宇，先問他，「你才進行半年，他們的熱情，你是感動了還是怕了？」
華晨宇說自己有人群恐懼症，人太多會讓他不自在，鄭佩佩又說，這個節目本身是希望藝人能丟下包袱，做個普通人，華晨宇替自己解釋，「我沒出道時也是這樣的。」
鄭佩佩又說，「你一輩子都要跟影迷在一起，走這個圈子，是要走一輩子，你要跟他們玩在一起的，我在這圈子50幾年，香港每一個人都認識我，我每一個人都打招呼，他們就像我的鄰居，我不能讓他們覺得我是『怪獸』，不然我活不下去的，我只有把這個心裡放下了，我也紅過！很紅過，我也是坐巴士，每天坐公共汽車的。」
聽了鄭佩佩一席話，華晨宇轉身依偎到鄭佩佩身旁，像個小孩一樣躺下，對鄭佩佩說，「那我們明天就試一下。」鄭佩佩也拍了拍他，要他先早點休息。鄭佩佩過世，許多藝人都很感念她的提攜，華晨宇的粉絲看了也相當感動，華晨宇也在微博寫下，「鄭奶奶，一路走好。」
香港資深女星鄭佩佩
生日：1946年1月6日
出生地：上海
出道地：香港
國籍：美國
語言：國語、粵語、上海話 、英文
配偶：原文通（1970年結婚，1987年離婚）
兒女：3女1子
代表作：《大醉俠》、《金燕子》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》、《楊門女將之軍令如山》、《花木蘭》