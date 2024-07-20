冷氣才裝3年「吹23度仍不涼」！兇手一堆人不知：電費漲2倍虧大了

國際冰淇淋日！全家霜淇淋買1送1「倒數2天」　7-11冰品第2杯10元

▲國際冰淇淋日全家霜淇淋買一送一，還有4款新造型，左起依序為三角型、雙圓型、雪花型、手裏劍型新登場。（圖／全家提供）
▲國際冰淇淋日全家霜淇淋買一送一，還有4款新造型，左起依序為三角型、雙圓型、雪花型、手裏劍型新登場。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

迎接七月的第三個星期天「國際冰淇淋日」！全家今（20）日起倒數2天，霜淇淋買一送一；還有7-11霜淇淋、酷聖石、思樂冰通通第二件10元，《NOWnews》精選各大超商、通路冰品優惠，高溫熱浪來襲，先來杯冰品消消暑！

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🟡全家霜淇淋買一送一
📍7月19日起至7月21日
全家霜淇淋不限制口味買一送一，並且不指定支付方式，就能爽吃半價霜淇淋。

📍7月22日起至7月31日
全家取件主動出示會員條碼或手機號碼，並完成包裹取件即可獲得霜淇淋19元優惠券，原價49元的霜淇淋，特價只要19元開吃，比買一送一更便宜。

▲本週康康五優惠曝光，全家霜淇淋買一送一限3天。（圖／全家提供）
▲本週康康五優惠，全家霜淇淋買一送一限3天。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜7月19日起至7月22日
◾霜淇淋第2件10元，6.1折（原價49元、特價30元）
◾大杯思樂冰第2件10元，6.4折（原價39元、特價25元）
◾酷聖石複合店3oz冰淇淋，5.6折（原價89元、特價50元）
◾LOTTE爽冰淇淋任選10元多1件，5.8折（原價69元、特價40元）

▲7月19日到7月22日在限定門市推出雪淋霜、酷聖石、思樂冰優惠，指定品項皆可享第2件10元。（圖／7-11提供）
▲7月19日到7月22日在限定門市推出雪淋霜、酷聖石、思樂冰優惠，指定品項皆可享第2件10元。（圖／7-11提供）
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡第2杯10元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾西西里風檸檬咖啡第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香橙果纖風味氣泡咖啡第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾香橙果纖風味冰茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香橙果纖風味氣泡凍飲第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾冰淇淋紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
 

▲7-11大暑還有香橙果纖風味系列飲品第二杯10元。（圖／7-11提供）
▲7-11大暑還有香橙果纖風味系列飲品第二杯10元。（圖／7-11提供）
🟡遠東SOGO忠孝館，哈根達斯買一送一
📍即起至7月21日
◾Häagen-Dazs：凡購買雙球冰淇淋加10元即可多一球，並且SOGO忠孝店獨家活動，憑全館當日消費發票（不限金額），即可再享三球冰淇淋買一送一
◾茶茶小王子：堀井七茗園‧極‧宇治抹茶霜淇淋買一送一，原價150元
◾雪坊：優格冰淇淋（單球） 原價135元，買二球送一球
◾Bac Cake&Sweets：香草／巧克力冰淇淋（100ml）第二件8折，原價150元。
◾pd by petit doux：內用消費任一商品，享「嗡嗡香淇淋」買一送一，售價120元。
◾白鬍子Milk Beard鮮奶霜淇淋專賣店：醇厚鮮奶霜淇淋第二支半價，原價120元
◾新口味食品行X雪王冰淇淋：蛋黃酥冰淇淋，嘗鮮價單球150元

▲茶茶小王子「堀井七茗園‧極‧宇治抹茶霜淇淋」買一送一, 售價150元。（圖／品牌提供）
▲茶茶小王子「堀井七茗園‧極‧宇治抹茶霜淇淋」買一送一, 售價150元。（圖／品牌提供）

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