國際冰淇淋日！全家霜淇淋買1送1「倒數2天」　7-11冰品第2杯10元

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍7月19日起至7月21日
全家霜淇淋不限制口味買一送一，並且不指定支付方式，就能爽吃半價霜淇淋。
📍7月22日起至7月31日
全家取件主動出示會員條碼或手機號碼，並完成包裹取件即可獲得霜淇淋19元優惠券，原價49元的霜淇淋，特價只要19元開吃，比買一送一更便宜。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜7月19日起至7月22日
◾霜淇淋第2件10元，6.1折（原價49元、特價30元）
◾大杯思樂冰第2件10元，6.4折（原價39元、特價25元）
◾酷聖石複合店3oz冰淇淋，5.6折（原價89元、特價50元）
◾LOTTE爽冰淇淋任選10元多1件，5.8折（原價69元、特價40元）
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡第2杯10元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾西西里風檸檬咖啡第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香橙果纖風味氣泡咖啡第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾香橙果纖風味冰茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香橙果纖風味氣泡凍飲第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾冰淇淋紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡遠東SOGO忠孝館，哈根達斯買一送一
📍即起至7月21日
◾Häagen-Dazs：凡購買雙球冰淇淋加10元即可多一球，並且SOGO忠孝店獨家活動，憑全館當日消費發票（不限金額），即可再享三球冰淇淋買一送一
◾茶茶小王子：堀井七茗園‧極‧宇治抹茶霜淇淋買一送一，原價150元
◾雪坊：優格冰淇淋（單球） 原價135元，買二球送一球
◾Bac Cake&Sweets：香草／巧克力冰淇淋（100ml）第二件8折，原價150元。
◾pd by petit doux：內用消費任一商品，享「嗡嗡香淇淋」買一送一，售價120元。
◾白鬍子Milk Beard鮮奶霜淇淋專賣店：醇厚鮮奶霜淇淋第二支半價，原價120元
◾新口味食品行X雪王冰淇淋：蛋黃酥冰淇淋，嘗鮮價單球150元