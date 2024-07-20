1000日男大調查！7成有性困擾 男優曝20多歲淪快槍俠：2招神恢復
日本性健康品牌TENGA日前針對1000位日本男性進行調查，調查結果發現，有超過7成男性有「性煩惱」卻說不出口，其中，早洩和包莖是不同世代男性最常遇見的性困擾，而40歲以上男性更擔心勃起功能和性慾衰退。TENGA邀請AV男優森林原人分享自身經驗，森林原人提到曾在20多歲時面臨「早洩」問題，但透過調整心態和學習正確性愛技巧而獲得改善。
記者周淑萍/綜合報導
TENGA日前針對1000位日本男性進行調查，結果發現71%的日本男性在性方面有煩惱，但高達7成人卻隱忍不談，顯示出性健康話題在男性群體中仍然是敏感的禁忌。從調查中也發現「早洩」是不分年齡層最常見的性煩惱，約占三成，其次是包莖問題，約占兩成，20-40歲男性的性煩惱類型相似，從40歲以上開始有分界，年長男性更多擔心性能力的衰退。
🟡40歲以下有勃起困擾 恐是「過度刺激」
日本聖隸濱松醫院生殖醫學中心主任今井伸醫師指出，部分男性不足40歲卻仍有勃起困擾，問題可能是出自使用過度強烈刺激的自慰手段，造成只能對強烈刺激產生性方面的興奮。建議40歲以下的男性若有勃起障礙，可先調整自慰方式，盡量交互使用強烈、較弱的刺激來改善。醫師也提醒許多男性煩惱的根源在於對性知識的不足，建議男性應該積極獲取準確的性健康資訊，以更好地理解和解決性健康問題。
TENGA特別邀請AV男優森林原人分享自己的經驗，他提到，自己曾在20多歲時就面臨「早洩」問題，但透過「調整心態」和學習正確的「性愛技巧」，最終克服了造洩困擾，他鼓勵男性應該積極面對性問題，並勇於尋求專業幫助。
🟡改善性煩惱 男優、醫師公布秘訣
📍改善性煩惱方法1：運動有助於提升男性賀爾蒙
許多人會透過攝取營養補品，提升活力，但效果卻因人而異。AV男優森林原人建議：「與其依賴外部營養補充品，建議從內部出發，例如通過適當的運動來提升男性荷爾蒙，這對於勃起功能有顯著幫助。」
📍改善性煩惱方法2 : 改善早洩「忍住3次」
今井伸醫師指出，在性行為前，掌握好自我控制至關重要，正確的自慰方式能幫助培養性行為中的控制力，可用「忍住3次，在第4次才射精」的做法，把這個當作改善早洩的訓練來做，也很有效果。