快訊／「凱米」颱風生成！最新路徑朝西北前進 最快下周二發海警
位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於今（20）日14時發展為輕度颱風，成為今年第3號颱風「凱米」，中央氣象署預測預測朝西北移動，預計下週三、下週四最靠近台灣，強度規模可達中颱以上，中央氣象署不排除最快於下週二發布海警，預估外圍環流將對台灣帶來劇烈降雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD05，發展超過南海熱帶性低氣壓TD04，成為今年第三號颱風「凱米」。中央氣象署表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於今（20）日14時發展為輕度颱風，編號第3號颱風，國際命名GAEMI，中文譯名凱米，預測朝西北移動，氣象署將持續留意最新動態。
中央氣象署預報員林定宜表示，凱米預估路徑將西北西轉西北，再轉北北西方向移動，下週三、下週四將最靠近接近台灣，影響台灣最具列，接近台灣時強度估可增強為中颱以上，且暴風圈會擴大。
中央氣象署不排除下周二上午就會發布海上警報，不過因後續還有不確定性，至於暴風圈是否觸陸和發布陸警仍有變數，將進一步觀察，提醒民眾留意最新天氣預報。。
此外，南海熱帶性低氣壓TD04最快也將在今（20）日生成颱風，增強為颱風後，將成今年第4號颱風「巴比侖」，路徑將朝中南半島和海南島前進，對台灣天氣影響不大。