《她的日與夜》李微進來台也運動！穿拖鞋健身畫面曝 狂吸2萬讚
由韓國女團Apink成員鄭恩地、崔振赫、李姃垠主演的韓劇《她的日與夜》近期爆紅，雖然該劇在播出以前並沒有砸錢宣傳，不過卻在上架Netflix以後衝上排行榜前3名。而在劇中飾演29歲無業青年李微進的鄭恩地，也因此衝上演藝事業高峰，近期鄭恩地與Apink團隊一同來台，為今（20）日於林口舉辦的演唱會做準備，而她稍早也在IG上發文曝光近況，透露她這次來台也有好好運動，但卻因為沒帶運動鞋，而只能穿拖鞋運動，相當逗趣。
記者施以慧／綜合報導
鄭恩地稍早在IG上發表新動態，透露自己到健身房運動，只見她蹲在地上，將棒球帽反戴，還穿上黑色背心與白色短褲，但仔細一看，卻發現鄭恩地穿著黑色長襪，但搭配的卻是拖鞋，而不是運動鞋，而鄭恩地也在IG上寫下：「健身怎麼沒帶運動服和運動鞋。」非常可愛。
鄭恩地也曝光自己運動的畫面，只見一個特寫的鏡頭拍到她穿著黑色拖鞋在踩步機上行走，還因為穿拖鞋的緣故而踩的非常緩慢，畫面吸引2萬多名粉絲按讚，「連穿拖鞋都有好好運動嗎」、「姐姐要注意不要受傷了哦！」
事實上，今年30歲的鄭恩地在Apink中擔任主唱，不僅唱功了得，在戲劇方面也有亮眼表現，首度出演的戲劇就是《請回答1997》，還因該劇獲得女子新人演技獎，非常厲害。近期由她主演的《她的日與夜》正在熱播中，故事講述由鄭恩地飾演的李微進連續考了8年公務員都落榜，但自從她在路上遇見一隻神奇的貓咪以後，就意外發現自己陷入奇怪的變身魔咒，早上變成50歲的大媽「林順」，直到晚上才能變回李微進，於是老年的她化身「高年級實習生」，順利進入檢察院中工作，並與桂檢察官志雄（崔振赫飾）譜出戀情，有趣劇情深受粉絲喜愛。