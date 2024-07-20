HTC最後一家直營店沒了？宏達電：僅為經銷商！手機還繼續推

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該貼文火熱到臉書HTC Taiwan官方小編也出面回應，謝謝大家還記得，但小編澄清，官方很久之前就沒有專賣店的商業模式了，那家是經銷商自己營運的，不是專賣店，最後不忘強調今年還是有推出手機HTC U24 pro！
宏達電早期雖專注於代工，但後與微軟、Google 等全球知名大廠合作，推出自有品牌手機，在微軟手機平台市占率上一度高達80%，股價也飆漲突破千元大關，2011年手機總出貨量達4500萬支，股價衝上當時天價1300元，堪稱是台灣之光。
之後傳出宏達電One系列在台灣使用低階晶片，與國外上市的手機不同，引發粉絲拒用拒買，再加上部分機款出現瑕疵、行銷費用太高、高階主管紛紛出走以及市場競爭激烈，都讓宏達電市占率盡失，股價也一路節節敗退，從最高1300元，到現在僅剩45元。
宏達電近幾年為挽救智慧型手機成長趨緩的態勢，鎖定VR做為公司營運新動能。今年6月底股東會時，董事長王雪紅表示去（2023）年在美國國際消費性電子展（CES）中，HTC VIVE XR Elite獲得CNET、CNN、Wired等國際媒體評選為「CES 2023最佳產品」，同時獲得2023年XR大獎「最具創新產品」。
手機部分，王雪紅指出HTC 6月發表最新U系列手機U24 pro，搭載最新AI相機智慧功能，結合XR應用，透過手機內建VIVERSE APP讓使用者可立刻進入虛擬世界，還可利用手機鏡頭拍攝馬上生成AI虛擬分身，讓虛擬分身跟身體動作同步，應用在社交、娛樂及學習上。