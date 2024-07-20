外送族注意！7/22起連4天萬安演習 Uber Eats、foodpanda管制曝
習慣使用外送平台點餐的民眾要注意了！萬安演習下周一（22）一連四天，會持續到7月25日，區分本島（北、中、南、東部）和離島（澎湖、金門、連江）等，於每天13:30~14:00實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制等演習，屆時施行區域將全面禁止車輛行進。國內外送平台業者foodpanda、Uber Eats宣布，為因應萬安演習，演習區域管制時段內暫停各項服務。
記者周淑萍/綜合報導
萬安演習將從7月22日起一連4天分中部、北部、東部及外離島和南部等4區域舉行，會在每天13:30~14:00施放空襲警報外，也將挑選13個行政區，擴大驗證民眾實際進入防空疏散避難設施。
兩大外送平台也陸續發出公告提醒，Uber Eats為了配合演習，將在各演習實施區域當天13:15至13:45暫停該城市配送服務。為了遵守政府規定，平台也建議外送合作夥伴在演習期間13:30至14:00期間停止配送，並配合民防人員的指示。
foodpanda 表示，因應 2024 年萬安 47 號演習，7/22 (一) 至 7/25 (四) 13:00 - 14:00，foodpanda 將於演習區域暫停美食外送、生鮮雜貨、外帶自取、pandago及該時段的預訂服務，建議消費者可提前下訂；foodpanda 也提醒外送夥伴於演習期間應遵守相關規範。
2024 年萬安 47 號演習管制日期與地區資訊：
7月22日 (一) 中部地區：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣
7月23日 (二) 北部地區：宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣
7月24日 (三) 東部及離島地區：花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣
7月25日 (四) 南部地區：台南市、高雄市、屏東縣