美國64歲婦坐牢43年後終證清白重獲自由！最長女冤獄案受刑人

我是廣告 請繼續往下閱讀
海姆的家人在監獄外等待海姆，重獲自由的海默沒有對媒體發表談話，但在與外孫女擁抱後表示，「你媽媽給我發來第一張妳的照片時，雖然妳還只是個嬰兒，但妳那時長得就很像媽媽，如今還是很像」。一席話讓海姆外孫女不禁露出笑容，隨即又流下淚水。海姆的律師奧布萊恩（Sean O’Brien）表示，海姆首先將去探望因腎衰竭住院的父親，且獲釋後的海姆仍需要幫助，因為她已經坐牢太久，無法獲得社會安全保障（Social Security）。
海姆的律師奧布萊恩感慨，「給一個無辜的人定罪太容易了，但要把她帶出監獄卻困難得多，事情不應該是這樣，甚至法院命令也被忽視。真的太困難了，讓一個無辜的人被釋放不應該這麼困難」。
法院於6月14日就裁定，海默的謀殺罪判決被撤銷，因為律師團隊已經提出「清楚且具說服力」的證據，證明海默確實是因冤罪入獄。但檢方卻提出抗辯，檢察長貝利甚至直接打電話給獄方，要求他們不要釋放海默。
海姆被指控於1980年持刀殺害圖書館員潔希克（Patricia Jeschke），但全案除了海姆的口述自白外並無其他直接證據能證明海姆犯案，且海姆當時被捕後，在精神病院被警方反復訊問，在那期間海姆還服用了大量鎮定劑，因此法院認定海姆的口述自白缺乏證據力，且聯邦調查局（FBI）之後有發現另位疑似是殺害潔希克真兇的男子霍爾曼（Michael Holman），不過霍爾曼已在2015年過世。值得注意的是，霍爾曼是一位警察，且在海姆審判期間，檢方從未透露FBI懷疑霍爾曼涉案。
法學教授喬伊（Peter Joy）表示，任何正派的人的良心都會因為海姆遭判無期徒刑而受到衝擊，因為證據強烈表明她沒有犯下這些罪行。
不過，檢方不但提出抗告，之後又主張海姆在服刑期間曾因攻擊獄方人員和出現暴力行為，被追加12年徒刑，因此即使海姆的謀殺罪指控被推翻，仍得應為了服刑期間的兩項指控繼續坐牢，但檢方的主張被法院駁回。