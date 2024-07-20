凱米最快下週二發海警！北台灣雨最猛「下到發紅」　有機會發陸警

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下週二（23日）起受到凱米颱風外圍環流影響，水氣明顯增多，天氣不穩定，各地都有機率降雨，北部、東北部、東南部有不定時短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨。尤其下週三、下週四（24日、25日）颱風最接近，台灣西半部、東北部有雷雨或陣雨，其他地區局部短暫雨。
凱米颱風接近台灣的程度，還是要看往西北偏轉東部海面的角度，不前也不能完全排除發布陸上警報的可能性，接近台灣強度預估至少達到中颱以上，外圍環流水氣從下週二起影響台灣，下週二（23日）上半天發布海警機率高，下週三、下週四（24日、25日）颱風最接近，風雨最猛烈。
中央氣象署預測，凱米颱風暴風圈侵襲機率各縣市機率，基隆市高達52%、台北市以及宜蘭縣47%、新北市45%、桃園市42%。從下週定量降雨趨勢圖來看，苗栗以北雨勢最猛烈，預估雨量下到發紅。
此外，明（21）日各地仍高溫炎熱，高溫普遍在攝氏33至36度，尤其在大臺北、桃園及中南部地區容易出現攝氏37度以上極端高溫，外出請多補充水分，慎防熱傷害；環境風場偏東南風，迎風面東南部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，下午外出請注意天氣的變化。
中央氣象署也發布高溫示警，明（21）日基隆市、臺北市、新北市、臺中市、彰化縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。桃園市、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號，請注意。
週一（22日）太平洋高壓減弱，南邊低壓帶北移，環境轉為偏東風，迎風面的基隆北海岸及東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；沒下雨時感受仍悶熱，各地高溫約３２至３６度。