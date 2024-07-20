星巴克14款「買一送一」連喝2天！5大星冰樂「最便宜78元」特大杯

凱米最快下週二發海警！北台灣雨最猛「下到發紅」　有機會發陸警

▲凱米颱風在今（20）日下午生成，預估沿著高壓邊緣北上後，路徑會往西偏，不排除有直接侵襲台灣的機會。（圖／取自中央氣象署）
▲凱米颱風在今（20）日下午生成，預估沿著高壓邊緣北上後，路徑會往西偏，不排除有直接侵襲台灣的機會。（圖／取自中央氣象署）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（20）日下午2時颱風「凱米」生成，預測路徑往北北西方移動，預計下週三、下週四（24日、25日）往偏西北方向前進，並且靠近台灣，對台灣影響多大，取決於西轉的角度，路徑存在不確定性，預估最快發海警時間是在下週二上半天，不排除發布陸警，凱米颱風外圍環流帶來的降雨從下週二（23）日一路下到下週五（26）日，從氣象署定量降雨趨勢圖來看，苗栗以北雨勢最猛烈，暴雨下到發紅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署預報員林定宜表示，凱米颱風下週三、下週四（24日、25日）朝西北方向前進，並且這兩天是最靠近台灣的時機；另一個熱帶低壓位於南海附近，這兩天有機會增強為颱風，路徑朝海南島方向前進，對台灣沒有直接影響。

下週二（23日）起受到凱米颱風外圍環流影響，水氣明顯增多，天氣不穩定，各地都有機率降雨，北部、東北部、東南部有不定時短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨。尤其下週三、下週四（24日、25日）颱風最接近，台灣西半部、東北部有雷雨或陣雨，其他地區局部短暫雨。

▲下週二（23日）起受到凱米颱風外圍環流影響，水氣明顯增多，天氣不穩定，各地都有機率降雨，北部、東北部、東南部有不定時短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署提供）
▲下週二（23日）起受到凱米颱風外圍環流影響，水氣明顯增多，天氣不穩定，各地都有機率降雨，北部、東北部、東南部有不定時短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署提供）
凱米颱風接近台灣的程度，還是要看往西北偏轉東部海面的角度，不前也不能完全排除發布陸上警報的可能性，接近台灣強度預估至少達到中颱以上，外圍環流水氣從下週二起影響台灣，下週二（23日）上半天發布海警機率高，下週三、下週四（24日、25日）颱風最接近，風雨最猛烈。

中央氣象署預測，凱米颱風暴風圈侵襲機率各縣市機率，基隆市高達52%、台北市以及宜蘭縣47%、新北市45%、桃園市42%。從下週定量降雨趨勢圖來看，苗栗以北雨勢最猛烈，預估雨量下到發紅。

▲中央氣象署預測，凱米颱風暴風圈侵襲機率各縣市機率，基隆市高達52%、台北市以及宜蘭縣47%。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲中央氣象署預測，凱米颱風暴風圈侵襲機率各縣市機率，基隆市高達52%、台北市以及宜蘭縣47%。（圖／翻攝自中央氣象署）
此外，明（21）日各地仍高溫炎熱，高溫普遍在攝氏33至36度，尤其在大臺北、桃園及中南部地區容易出現攝氏37度以上極端高溫，外出請多補充水分，慎防熱傷害；環境風場偏東南風，迎風面東南部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，下午外出請注意天氣的變化。

中央氣象署也發布高溫示警，明（21）日基隆市、臺北市、新北市、臺中市、彰化縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。桃園市、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號，請注意。

週一（22日）太平洋高壓減弱，南邊低壓帶北移，環境轉為偏東風，迎風面的基隆北海岸及東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；沒下雨時感受仍悶熱，各地高溫約３２至３６度。

▲明（21）日各地仍高溫炎熱，高溫普遍在攝氏33至36度，尤其在大臺北、桃園及中南部地區容易出現攝氏37度以上極端高溫。（圖／中央氣象署提供）
▲明（21）日各地仍高溫炎熱，高溫普遍在攝氏33至36度，尤其在大臺北、桃園及中南部地區容易出現攝氏37度以上極端高溫。（圖／中央氣象署提供）
▲明（21）日基隆市、臺北市、新北市、臺中市、彰化縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲明（21）日基隆市、臺北市、新北市、臺中市、彰化縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（圖／翻攝自中央氣象署）

大雷雨警戒／雷聲轟隆隆！高雄市國家警報響了　大雷雨持續1小時

豪雨特報／持續下到晚上！台中、台南等7縣市大雨　高雄雨勢升級

凱米颱風西偏！專家憂轉彎「直撲台灣陸地」　下週二、三發海陸警

快訊／「凱米」颱風生成！最新路徑朝西北前進　最快下周二發海警

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代