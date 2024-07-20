一眼看穿「習近平中風」是假消息卻遭質疑　矢板明夫再提3點證據

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矢板明夫指出，這些人的理由是拍攝會埸大畫面中，與會人員大部分穿著深色的西裝上衣，但一些人好像因為熱脫掉了上衣、穿著白襯衫，而穿白襯衫的人在開幕式與閉幕上的所做位置一樣，所以是央視造假。矢板明夫則表示，「那些穿白色衣服的人，並不是脫掉了西裝上衣。而是海軍軍官。因為他們穿的是軍裝，所以從遠處看起來像白襯衫。因為所有中央委員和中央候補委員的座位都是固定的，所以穿白色衣服的人的位置相同，並不是一件奇怪的事情」。
網友提出的第二條證據，是越南勞動黨總書記阮富仲過世，中國發出的唁電並不是以習近平的名義，而是以中共中央的名義。所以他們認為習近平可能已經不省人事，沒辦法以自己的名義發電報。
矢板明夫解釋，這種說法好像有道理，但是不符合邏輯。因為中共若要隱瞞習近平出事的消息，怎麼可能在這麼明顯的小事上露出馬腳。而且，「中共和推行社會主義的朝鮮、古巴、老撾、越南的執政黨之間有特殊的關係。對方的黨魁如果在任中過世、中共都會以黨中央的名義發唁電。朝鮮勞動黨總書記金正日2011年過世時，就是以中共中央的名義發的唁電。」
還有人提出第三條證據，稱在中國國內很多地方鞭炮、白酒已經賣到斷貨，一定是有民眾事先得到了「習已經不行了」的消息，準備來慶祝。
矢板明夫表示，「我對這種說法，也持懷疑態度。」並以當年薄熙來倒台為例，薄是2012年3月中旬被雙規的，中國官方大概一個月以後才發布消息。外媒則是從三月下旬開始有詳細報導，「但我周圍的中國人大部分是官方發表之後才知道的。他們知道重要消息，一般要比外媒要慢很多。」矢板明夫認為，如果鞭炮和白酒都缺貨了，「常駐北京的主要外媒竟然沒有一家報導此事，那就太不符合常識了」。
矢板明夫最後重申結論，「習近平沒有中風，還在繼續加速中」。