凱米颱風路徑「週三轉彎最關鍵」！強度至少中颱上限　登陸機率曝

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，未來幾天北方槽線東移讓「太平洋高壓」稍微東退、減弱，而凱米颱風會先偏北前進，週三抵達日本石垣島附近海域後，碰到高氣壓邊緣，並開始轉向西北；週四（7/25）通過台灣北部海域，週五（7/26）抵達中國浙江沿海，而高壓勢力強弱是關鍵，將決定颱風西折的幅度。
觀察各國預測路徑，原先美國模式較大膽預測凱米颱風會登陸花蓮，不過昨晚包括歐洲、美國及台灣區域模式數值，都顯示「凱米颱風路徑稍微往東修正」，路徑上逐漸一致，登陸機率持續降低中，目前在25%以下，登陸花蓮機率更低，但暴風圈還是會掃過北台灣陸地。
凱米颱風強度至少「中颱上限」 巴比倫颱風也將生成
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，凱米颱風未來經過海域的溫度高、海水熱焓量充足，因此相當適合發展，如果整合速度快，且無其它因素干擾，凱米颱風的強度至少可達「中度颱風上限」。
此外，南海目前也有「熱帶性低氣壓 TD04 發展，有機會成為第4號颱風「巴比倫」，不過凱米和巴比倫並不會交互影響，因此不會有藤原效應導致路徑出現巨大變動。
凱米颱風週二開始影響台灣 週四全台雨最大
以目前的路徑判斷，凱米颱風的外圍環流將於週二（7/23）開始影響台灣，屆時北部、東部會出現不定時短暫雨；週三至週五凌晨，受颱風環流影響，全台灣容易出現短暫雨，其中週四風雨最明顯；週五颱風北上後，中南部仍有兩天降雨，其它地區則以午後雷陣雨為主。
中央氣象署預報員林定宜補充，以凱米颱風的路徑來看，週二上半天發布海上警暴的機率高，週三、週四颱風最靠近台灣，各地風雨最猛烈，氣象署也不排除發布陸上警報，請民眾持續留意最新胎風動態和消息。