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凱米颱風明加速轉中颱！海陸警有機率　最新路徑、影響最劇時機曝

▲中央氣象署預估凱米颱風下週一白天會加速並且增強為中度颱風，海上警報及陸上警報都有機率。（圖/中央氣象署）
▲中央氣象署預估凱米颱風下週一白天會加速並且增強為中度颱風，海上警報及陸上警報都有機率。（圖/中央氣象署）

記者張嘉哲/綜合報導

輕度颱風「凱米」在20日下午生成，然而短短不到半天的時間，突然發展迅速，中央氣象署預估凱米颱風下週一白天會加速並且增強為中度颱風，海上警報及陸上警報都有機率，預估週三、週四最靠近台灣，屆時影響最大，各地易有陣雨或者雷雨。

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凱米颱風猛烈成長！鄭明典：很少見的強烈對流

前氣象局長鄭明典20日在臉書上連續發布三篇文，分析凱米颱風的動向，一開始鄭明典透露「如果根據氣象署發布的颱風路徑來看，以往經驗，颱風中心如果從北緯25度、東經123度以西，北上通過，台灣就會有顯著風雨，但時間還早，颱風怎麼走還很不確定，但預估約有一半的機率台灣會有顯著風雨！」

鄭明典也在20日晚間又發布消息表示：「凱米颱風近中心的密雲區突然強烈發展起來，全白的雲頂範圍很大，這是很少見的強烈對流！」

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▲凱米颱風發展快速，預估明加速北上並轉為中颱，前氣象局長鄭明典也表示：「這是很少見的強烈對流！」（圖/鄭明典臉書）
凱米颱風最新路徑曝光！影響最大時機點出爐

中央氣象署則表示，目前凱米颱風位於呂宋島東方海面進行環流整頓，移速緩慢，預計週一開始會往北加速，並且在週一白天增強為中度颱風，週二可能會發布海上警報。至於陸上警報，還要繼續觀察凱米颱風往西折的角度，還是有待觀察，週一情勢會相對更明朗。

然而不可避免的，台灣會受到凱米颱風外圍環流影響！氣象署表示，週二至週五凱米颱風外圍環流影響，各地有大雨或局部豪雨機率，週二午後各地有局部短暫雷陣雨；週三、週四颱風最為接近，各地易有陣雨或雷雨；週五各地依舊有陣雨及雷雨，直到週六颱風逐漸往北或西北，除了中南部有短暫陣雨及雷雨，其他地區則保持午後雷陣雨天氣型態。

簡言之，下週三至下週五是「凱米颱風」影響台灣最劇烈時段，週三及週四最靠近台灣，未來路徑必須視太平洋高壓強度決定，若高壓較強，路徑就會靠近台灣，若高壓偏弱，路徑就會離開台灣一點，要看凱米颱風偏轉角度而定，但強度至少是中颱以上。

▲下週二（23日）起受到凱米颱風外圍環流影響，水氣明顯增多，天氣不穩定，各地都有機率降雨，北部、東北部、東南部有不定時短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署提供）
▲下週二（23日）起受到凱米颱風外圍環流影響，水氣明顯增多；週三至週五凱米颱風影響台灣最為劇烈。（圖／中央氣象署提供）

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