凱米颱風明加速轉中颱！海陸警有機率　最新路徑、影響最劇時機曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
前氣象局長鄭明典20日在臉書上連續發布三篇文，分析凱米颱風的動向，一開始鄭明典透露「如果根據氣象署發布的颱風路徑來看，以往經驗，颱風中心如果從北緯25度、東經123度以西，北上通過，台灣就會有顯著風雨，但時間還早，颱風怎麼走還很不確定，但預估約有一半的機率台灣會有顯著風雨！」
鄭明典也在20日晚間又發布消息表示：「凱米颱風近中心的密雲區突然強烈發展起來，全白的雲頂範圍很大，這是很少見的強烈對流！」
凱米颱風最新路徑曝光！影響最大時機點出爐
中央氣象署則表示，目前凱米颱風位於呂宋島東方海面進行環流整頓，移速緩慢，預計週一開始會往北加速，並且在週一白天增強為中度颱風，週二可能會發布海上警報。至於陸上警報，還要繼續觀察凱米颱風往西折的角度，還是有待觀察，週一情勢會相對更明朗。
然而不可避免的，台灣會受到凱米颱風外圍環流影響！氣象署表示，週二至週五凱米颱風外圍環流影響，各地有大雨或局部豪雨機率，週二午後各地有局部短暫雷陣雨；週三、週四颱風最為接近，各地易有陣雨或雷雨；週五各地依舊有陣雨及雷雨，直到週六颱風逐漸往北或西北，除了中南部有短暫陣雨及雷雨，其他地區則保持午後雷陣雨天氣型態。
簡言之，下週三至下週五是「凱米颱風」影響台灣最劇烈時段，週三及週四最靠近台灣，未來路徑必須視太平洋高壓強度決定，若高壓較強，路徑就會靠近台灣，若高壓偏弱，路徑就會離開台灣一點，要看凱米颱風偏轉角度而定，但強度至少是中颱以上。