綠「沒用的8席」狂酸整會期 黃國昌「我有欠你喔」以後改變戰略
民眾黨立委黃國昌日前接受媒體專訪，回顧本屆立院第一會期，民眾黨團被綠營狂酸是「沒用的8席」，結果藍白還是聯手通過國會改革、刪除NCC萬年委員條款等。黃國昌表示，民進黨立委這個會期種種舉動粗暴無禮，他很清楚，綠委就是想激怒他來製造新聞畫面。他並回想起一個關鍵事件，強調從那以後，他就不再理會綠委挑釁，免得正中下懷。
記者林詠青／台北報導
民眾黨立委黃國昌接受TVBS「國會風雲」專訪，談到這整個會期，不只是民進黨立院黨團總召柯建銘，包含吳思瑤、沈伯洋、范雲、吳秉叡等，一直不斷有民進黨立委連番找他抬槓。黃國昌被主持人問到，綠委狂酸民眾黨團是「沒用的8席」，結果會期結束網友都笑是「沒用的51席」？
黃國昌則回應，民進黨立委整個會期的表現都非常粗暴無禮、非常「rude」，他很清楚，這些人就是想透過激怒他來製造新聞、製造畫面。從有一次范雲在院會時跑到他的座位後面，對他大吼大叫，「我有起身作出反擊」，也就是回嗆范雲「我有欠你喔！」那次之後，黃國昌自省自己讓范雲得逞，從此就不再做相同的事情。黃國昌表示，既然這些立委的問政表現貧瘠到要用這種方式創造新聞，「我何必陪他玩呢」？最好的處理方式就是不予理會。