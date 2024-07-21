颱風凱米「各國最新路徑」出爐！暴風圈掃台中以北 3天豪雨狂炸
今年第3號颱風凱米（Gaemi，南韓命名）目前以輕颱之姿在菲律賓東方海面發展，強度持續增強中，最新各國電腦模式模擬、官方預報路徑也出爐，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，週三、週四（7/24、7/25）颱風中心將通過台灣東北部、北部海面，暴風圈有機會掃過台中以北、花蓮以北陸地，因此週二至週四都要留意強風豪雨的威脅。
記者張志浩／綜合報導
吳聖宇表示，未來2至3天，凱米颱風將會受太平洋高壓引導，先以「西北轉北」的方向移動靠近台灣以東海域，週三白天來到台灣以東海域時，因為高壓略為增強，凱米颱風移動方向可能「轉向西北移動」，週三晚間至週四白天，颱風中心將會通過台灣東北部、北部海面，，暴風圈有機會掃過台中以北、花蓮以北陸地，深夜過後才有機會逐漸脫離，週五（7/26）逐漸遠離。
天氣風險公司說明，過去24小時，凱米颱風核心的對流雲簇「由東向西調整」，可能也會為颱風路徑增添變數，中央氣象署稍早最新的預測資料，凱米在通過台灣東方海面後，將有向西偏折的現象，颱風中心掠過台灣東北方近海，多個數值、AI預測模型都支持這樣的路徑，甚至「不排除直接登陸」的可能。
凱米颱風的影響上，吳聖宇提及，週二起颱風外圍環流會開始影響台灣，北部、東半部有短暫陣雨，中南部要留意午後雷陣雨，週三中部以北、東北部地區風雨逐漸加大，尤其晚間颱風暴風圈開始進入北部、東北部陸地後，風雨將明顯增強，南台灣從週三下半天也將逐漸有風雨出現機會，花東風雨的狀況較不明顯。
週四颱風暴風圈將掃過中部以北到東北部陸地，白天期間風雨最為明顯，颱風中心越接近陸地，雨勢會越大，尤其是台中以北山區務必要多加注意，中部以南的風向漸轉為西風，風雨也會增強，山區同樣有較大累積雨量發生的機會，花東的降雨預估仍會較少，甚至要留意是否出現焚風，整體來看，最快要到週四深夜過後，暴風圈逐漸脫離，風雨的狀況才有機會慢慢減小。