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大暑到、7/29「小鬼門」先開！命理師：出門噴香水　避開陰邪干擾

▲周一（7月22日）迎「大暑」節氣，加上7月29日小鬼門先開，命理師建議這段時間出門可噴香水，避災保平安。（示意圖／取自Unsplash）
▲周一（7月22日）迎「大暑」節氣，加上7月29日小鬼門先開，命理師建議這段時間出門可噴香水，避災保平安。（示意圖／取自Unsplash）

文／風水命理專家邱彥龍

周一（7月22日）是「大暑」，在迎接夏天最後一個節氣的同時，也即將迎來農曆七月到來，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年大暑特別不一樣，因為從天文星相變化顯示，今年會先在國曆7月29日（農曆6月24日）申時（下午3時）提早先開一個小鬼門。

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7/29小鬼門開、8/3子時正式鬼門開

邱彥龍解釋，因今年自殺、他殺、意外離世等眾多遊魂還在人間徘徊，先讓業力輕及上述發生凶事相關的祖先魂魄回到陽間，和他們溝通、協調，其他待國曆8月3日（農曆6月29日）子時（晚間11時）正式鬼門開，再讓剩下魂魄放假出來。建議這兩個月出門，可以噴點自己喜歡的香水避災保平安，可不受陰邪干擾。

▲大甲鎮瀾宮走春人潮、祭拜、拜拜配圖。（圖／記者吳翊緁攝，2024.02.13）
▲大暑節氣期間，命理師建議可多祭拜媽祖、土地公、地基主、山神、龍神。（圖／記者吳翊緁攝）
邱彥龍指出，大暑期間這16天，水星跟金星都刑天王星，情緒容易波動，尤其是遭小人抹黑、扣帽子時，特別容易因口舌之爭影響心情，連帶也會影響事業與工作，還有金錢及人際交往，甚至連夫妻房事也容易有糾紛而衍伸各種問題。

8/4-8/29水星逆行　別做重大決定

另外，也要慎防陸海空嚴重交通意外、水災、火災或感情業障，能避就避。同時水星也將在8月4日開始逆行，到8月29日才能結束，建議最好不要在這個階段做出重大決定，易有破局現象或讓自己陷入危險之境，謹記先讓步調放慢、安全第一。

這段期間，邱彥龍建議，不妨多拜媽祖、土地公、地基主、山神、龍神，有助出入平安、身體健康、財源廣進跟事業順利，可以多穿紅色、橘色、黃色跟金色衣物，幸運物則可以選擇有「M」、「H」、「E」或「S」等字樣或方型飾品，都有助心情愉快，進而增加人緣運、貴人運並提升官運、財運和事業運，只要人和各方平衡，就更容易心想事成。

至於身體進康部分，邱彥龍提醒這段期間要多注意肺部、胸部、耳鼻喉發炎、呼吸系統、發燒、感冒、肝臟、中毒、痛風、腸胃、婦科、生殖器發炎、性病、免疫系統疾病、精神疾病、神經痛、腫瘤、癌症及交通意外、血光之災、水火災等橫禍。

▲位於正7期的惠來里福德祠，光是土地市值就有10幾億。（圖／記者顏幸如攝，2024.07.11）
▲命理師建議，大暑期間不妨多拜拜、穿戴幸運物。（圖／記者顏幸如攝）
４星座吉凶參半　應用理性克制衝動

邱彥龍表示，大暑期間最旺的星是太陽跟水星，因此對於政府機關、行政機關、有權力者以及商業人士、藝人、名人、文化藝術產業、新聞媒體、網紅產業、出版業、印刷業、塑膠業、進出口產業等13種行業會特別旺，另外，獅子、雙子、水瓶、射手等4星座雖吉凶參半，但只要願意改變，不要被舊有問題綑綁，讓理性大於衝動，未來會有光。

邱彥龍並引用《易林·豫之遯》卦：「離女去夫，閔思苦憂；齊子無良，使我心愁。」來說明大暑期間要小心親情、愛情、友情等感情受創萌生痛苦，如孩子走偏背道而馳，讓家長擔心或師生情斷、戀情生變等刻骨銘心的傷痛，一旦發生，建議先轉變心境，因為心境一轉象境即轉，為自己找出一條活路。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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