颱風假這2天最有機會！凱米路徑往台灣飄　全台暴風圈侵襲機率曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署預報員張峻堯指出，原先預估凱米颱風在週三通過日本石垣島後就會轉向西北，不過今早發現它轉彎的時間點比預期慢，由於週三過後太平洋高壓會增強，颱風順著高壓邊緣移動，因此凱米轉彎抵達台灣東北部海面時就可能更貼近陸地，雖然登陸機率低，但仍無法排除。
張峻堯提及，以目前凱米颱風的發展狀況來看，最快明（22）日上午就會達到「中度颱風」等級，海上警報的機率較高，最快週二清晨發布，陸上警報則仍要再評估。
各縣市颱風暴風圈侵襲機率一次看 台北達59％
據中央氣象署最新「颱風暴風可能到達及時間機率」來看，目前北台灣各縣市都有機會被暴風圈侵襲，基隆63％最高，其次是宜蘭60%、台北59%、新北56％、桃園54％、花蓮、50%新竹48%、苗栗42％、台中36％，整體來說，台中以北在未來幾天，將會是凱米颱風重創的主要熱區。
週二起颱風外圍環流開始影響，北部、東半部有短暫陣雨，中南部要留意午後雷陣雨，週三中部以北、東北部地區風雨逐漸加大，尤其晚間颱風暴風圈開始進入北部、東北部陸地後，風雨將明顯增強，南台灣週三下半天也將逐漸有風雨，週四颱風暴風圈可能掃過中部以北陸地，白天期間風雨最明顯，颱風中心越接近陸地，雨勢會越大，尤其是台中以北山區務必要多加注意，中部以南的風向漸轉為西風，風雨也會增強。
週三、週四有機會放颱風假 放假標準一次搞懂
以目前凱米颱風的路徑來看，接近台灣時強度將會是「中颱上限」，並在週三、週四北台灣帶來劇烈風雨，據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報「颱風暴風半徑」於4小時內可能經過的地區，平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災疑慮時，就達到停班停課標準。
雖然針對颱風假有一定的風雨標準，不過各縣市首長仍可視情況評估是否放假，而颱風侵襲時期，氣象署也將定期公開「風雨預報」內容，請民眾未來一週務必特別留意颱風最新動態。