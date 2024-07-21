籃球冷知識／LBJ、Curry和KD在NBA效力時間　竟比南蘇丹建國還長

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根據中媒報導指出，南蘇丹是在西元2011年7月9日正式宣布獨立的，距今剛滿13年，而南蘇丹國家男子籃球隊則是於西元2013年才正式加入到國際籃球總會(FIBA)，去年世界盃籃球賽上他們就展現出不俗實力，小組賽中也曾以20分之差擊敗中國隊。本屆巴黎奧運則是南蘇丹男籃首次站上五環殿堂的賽場，但預賽就將碰頭美國、塞爾維亞，勢必也會是非常難打的硬仗，不過今日比賽他們僅僅輸給夢幻隊1分，想必球隊士氣也因此提振不少。
美男籃3球星加入NBA時間 比南蘇丹建國還長
而有趣的是，南蘇丹此戰的對手，也是最被看好奪下本屆奧運金牌的美國隊，陣中球星LeBron James是在2003年以狀元之姿，順利進入到NBA，距今個人已經有20餘年的職業籃球生涯；Kevin Durant則是2007年進入NBA，至於Stephen Curry則是2009年進入到NBA。
如今LeBron 、Durant 、Curry 3位巨星在NBA效力的時間，均久於南蘇丹的建國時間，美國隊的另一位隊員防守悍將Jrue Holiday則是與Curry同年進軍NBA，同樣早於南蘇丹建國時間。
美國男籃總教練Steve Kerr賽後受訪時就給予南蘇丹肯定，他表示，「這支球隊比我們迄今為止交手的球隊速度更快，上半場我們很難控制球，因此讓他們獲得了很多出手三分球的機會。我了解美國籃球，如果一支球隊面對我們能夠投進14記三分球，那說明他們有贏得比賽的機會。」
而對於美國隊本場比賽僅以1分險勝南蘇丹，Kerr賽後也親自作出檢討，「我沒有很好地讓球隊準備好去面對這場比賽，我認為我們沒有足夠了解到對方的能力，我想這就是我的責任。」
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