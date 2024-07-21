南蘇丹今一戰成名！前湖人Gabriel表現不俗：希望能讓國家更團結

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南蘇丹國家隊球員Wenyen Gabriel賽後接受訪問，談到球隊本場比賽的發揮，雖然最終沒能贏下來，但他也為團隊感到相當自豪，「很開心自己能夠代表國家出戰，世界上有很多人都不知道南蘇丹這個國家，今天我們代表南蘇丹出戰，面對美國隊展現了我們的潛力，這對許多人來說都是一個驕傲的時刻。當然我們也很想贏下比賽，大家今天打得都很好，我為他們感到自豪，每個人在場上都拼盡全力，想讓自己的名字得到尊重。 」
Wenyen Gabriel也透露，南蘇丹境內甚至連一座合格的室內籃球場都沒有，「我們國家沒有任何一座室內籃球場，你知道的，我們沒有那樣的東西。我們是一群難民，一年中聚在一起幾週，來到這裡並盡我們所能與一些最優秀的球員對戰，這甚至大於籃球這項運動。」
「我們每年都經歷了很多痛苦和流血，我們希望能有一些讓我們團結在一起的事情，讓我們不再以部落主義的眼光看待彼此、不再認為我們是不同的。南蘇丹是一個小國，只有1100萬人口，但今天我們能夠團結成一個整體，我們希望未來能夠繼續做不同的事情來團結起來，繼續建立我們的國家，希望有一天我們會變得更好，讓我們可以自豪地說出我們來自南蘇丹。」Wenyen Gabriel如此說到。
本場比賽Wenyen Gabriel面對強敵環繞的美國男籃，繳出11分、6籃板成績，他生涯曾效力於拓荒者、鵜鶘、快艇、湖人、灰熊等隊，其中又以在湖人隊時期最為人熟知。前年賽季Gabriel共替紫金大軍出賽68場，場均上場15.1分鐘，能夠貢獻5.5分、4.2籃板，目前他則在公鹿隊發展聯盟效力，也在等待一個重返NBA賽場的機會。
南蘇丹男籃迅速崛起 前NBA球員Deng功不可沒
而南蘇丹能夠走到這裡，甚至有今日如此出色的表現，前NBA球員Luol Deng可說是功不可沒。他在接任南蘇丹國家籃球聯合會主席後，國內籃球迅速發展並變得強盛起來，短短4年他們首次參加世界盃籃球賽，並在擊敗安哥拉後，順利拿下世界盃非洲賽區唯一的奧運名額。
去年世界盃開賽之前，南蘇丹在FIBA官網的球隊實力榜上，甚至低於第21的中國大陸男籃，排在第22位，但最終他們打進奧運，如今也讓美國隊冒出一身冷汗，也說明這個國家的籃球確實正在高速發展中。
賽後，美國男籃陣中球星LeBron James也親自稱讚了Luol Deng，稱他是一名很棒的領導， 「Luol Deng在南蘇丹，他了解比賽。他們有這樣的代表和領導人物，教他們如何去正確地打比賽，這絕對是件好事，這真的太酷了。」
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