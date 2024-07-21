美國男籃101：100險勝南蘇丹！LeBron砍全隊最高25分還加碼準決殺

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本場比賽美國男籃先發仍舊出現變動，由Devin Booker頂替Jayson Tatum擔綱先發，其於4名先發先發球員則同樣為Stephen Curry、Jrue Holiday、LeBron James、Joel Embiid，至於明星前鋒Kevin Durant則是持續缺陣。
此戰開賽後雙方隨即打得相當焦灼，美國隊首節結束還落後2分，南蘇丹則在第二節開始發威，團隊一度轟出一波17：4的高潮，迫使美國隊叫出暫停，同時最多領先美國男籃達到16分，半場結束南蘇丹則以58：44同樣取得雙位數領先。
LeBron完成準決殺上籃 美國1分險勝南蘇丹
雙方易籃再戰後，美國隊在第三節很快做出調整，並回敬對手一波16：0攻勢，順利將比分逆轉。南蘇丹末節則奮力反撲，力拼扳倒這支眾多巨星坐陣的夢幻隊，並在終場前20秒反超1分，但隨後LeBron James在比賽剩下8秒時完成準絕殺上籃，美國隊再要回1分領先，最後一波進攻他們則抵擋住南蘇丹的反撲，終場美國男籃就以101：100驚險收下勝利，熱身賽目前取得4勝0負的戰績。
美國男籃此戰以LeBron James表現最佳，全場攻下25分，並附帶5籃板4助攻，Anthony Davis得到全隊次高15分並抓下5籃板，Stephen Curry貢獻12分，Joel Embiid挹注14分5籃板，Anthony Edwards11分，Jayson Tatum9分。
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