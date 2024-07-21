彭郁榛砍19分10籃板！中華U17女籃70：66擊敗紐西蘭再創隊史佳績
上一場有潘陳家姍站出來，這一場則有彭郁榛挺身而出！中華女籃今（21）日在U17世界盃對上強敵紐西蘭，靠著彭郁榛砍下19分10籃板5助攻3抄截的全面數據，終場以70：66贏球，前進9-10排名戰，將和克羅埃西亞對決，但已經確定寫下隊史最佳成績。
記者黃建霖/綜合報導
彭郁榛發揮出色 率隊擊敗紐西蘭
彭郁榛這場比賽無所不在，全場17投8中、包括3記三分球，攻下全隊最高的19分，還抓到10籃板，傳出5次助攻，在進攻端打得極有存在感。至於上一場得分大爆發的潘陳家姍此役則甘當配角，將舞台讓給隊友，自己繳出8分10籃板7助的全面表現。
中華隊本場比賽和對方打得難分難捨，雖然下半場一度領先到雙位數，但又被紐西蘭給打回來，追到只剩下4分差，好在彭郁榛挺身而出，多次關鍵得分，幫助球隊度過危機，鞏固勝利。
中華小將積極拚搶 籃板球成致勝關鍵
這一場比賽中華女將們展現積極拚搶意識，全場搶下52個籃板球，另外進攻籃板也以20：8領先對手，這讓球隊得以展現招牌轉換快攻，拿到16分的快攻得分，至關重要。
雖然此役三分手感不佳，但中華女籃只發生9次失誤，也將對手的禁區得分限制在32分，最終克服外線當機的問題，取得重要一勝。