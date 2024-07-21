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彭郁榛砍19分10籃板！中華U17女籃70：66擊敗紐西蘭再創隊史佳績

▲中華女籃今（21）日在U17界盃對上強敵紐西蘭，靠著彭郁榛砍下19分10籃板5助攻3抄截的全面數據，終場以70：66贏球，前進9-10排名戰，將和克羅埃西亞對決，但已經確定寫下隊史最佳成績。（圖／取自FIBA官網）
▲中華女籃今（21）日在U17界盃對上強敵紐西蘭，靠著彭郁榛砍下19分10籃板5助攻3抄截的全面數據，終場以70：66贏球，前進9-10排名戰，將和克羅埃西亞對決，但已經確定寫下隊史最佳成績。（圖／取自FIBA官網）

記者黃建霖/綜合報導

上一場有潘陳家姍站出來，這一場則有彭郁榛挺身而出！中華女籃今（21）日在U17世界盃對上強敵紐西蘭，靠著彭郁榛砍下19分10籃板5助攻3抄截的全面數據，終場以70：66贏球，前進9-10排名戰，將和克羅埃西亞對決，但已經確定寫下隊史最佳成績。

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彭郁榛發揮出色　率隊擊敗紐西蘭

彭郁榛這場比賽無所不在，全場17投8中、包括3記三分球，攻下全隊最高的19分，還抓到10籃板，傳出5次助攻，在進攻端打得極有存在感。至於上一場得分大爆發的潘陳家姍此役則甘當配角，將舞台讓給隊友，自己繳出8分10籃板7助的全面表現。

中華隊本場比賽和對方打得難分難捨，雖然下半場一度領先到雙位數，但又被紐西蘭給打回來，追到只剩下4分差，好在彭郁榛挺身而出，多次關鍵得分，幫助球隊度過危機，鞏固勝利。

▲彭郁榛這場比賽無所不在，全場17投8中、包括3記三分球，攻下全隊最高的19分，還抓到10籃板，傳出5次助攻，在進攻端打得極有存在感。（圖／取自FIBA官網）
▲彭郁榛這場比賽無所不在，全場17投8中、包括3記三分球，攻下全隊最高的19分，還抓到10籃板，傳出5次助攻，在進攻端打得極有存在感。（圖／取自FIBA官網）
中華小將積極拚搶　籃板球成致勝關鍵

這一場比賽中華女將們展現積極拚搶意識，全場搶下52個籃板球，另外進攻籃板也以20：8領先對手，這讓球隊得以展現招牌轉換快攻，拿到16分的快攻得分，至關重要。

雖然此役三分手感不佳，但中華女籃只發生9次失誤，也將對手的禁區得分限制在32分，最終克服外線當機的問題，取得重要一勝。

▲這一場比賽中華女將們展現積極拚搶意識，全場搶下52個籃板球，另外進攻籃板也以20：8領先對手。（圖／取自FIBA官網）
▲這一場比賽中華女將們展現積極拚搶意識，全場搶下52個籃板球，另外進攻籃板也以20：8領先對手。（圖／取自FIBA官網）

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