拆樑團體偷改圖！騙民眾「馬英九挺罷樑」 馬辦、基市府動怒開罵
為了反制罷免行動，基隆市長謝國樑啟動「反惡罷，挺善樑」宣講，今（21）日早邀請前總統馬英九助陣，國民黨基隆市黨部昨天也發布相關文宣宣傳，怎料，罷樑團體「山海公民拆樑行動」竟擅自改掉文宣上的字，從「反惡罷，挺善樑」改為「挺罷樑」。對此，馬辦痛斥，改圖是下三濫手段；基隆市政府則認為，這樣無助真正的民主政治發展。
記者林怡昕／台北報導
馬英九今天到基隆南興市場為謝國樑助陣為謝國樑打氣，在宣講中除了細數謝國樑在基隆政績，隨後還陪同謝國樑到市場掃街，不過昨天卻發生意外插曲，罷樑團體「山海公民拆樑行動」竟在臉書上，擅自改掉國民黨基隆市黨部文宣，文宣上從「反惡罷，挺善樑」改為「挺罷樑」，引發基隆市府、馬辦怒火。
對此，基隆市政府發言人呂謦煒說，不樂見公民團體的文宣，用魚目混珠的方式刻意誤導民眾，這樣無助真正的民主政治發展。市府持續專心拚市政，會讓更多民眾了解市政的亮點。
馬英九基金會執行長蕭旭岑也表示，民進黨貪官當八年市長，卻反過來要罷免清廉的謝國樑，這是台灣民主之恥，1450還用這種改圖的下三濫手段，他不屑去回應這種民主敗類的行徑。
山海公民拆樑行動罷樑小組發言人李晏蓉則回應，就目前國內外實務上來看，大部分的迷因（meme）作品，大多以詼諧仿作（parody）、kuso的作品為主，轉傳/轉貼作品的行為也多是不涉及營利，因此多是落在合理使用的範圍內。