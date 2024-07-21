北韓「屎攻」沒完！韓軍方心戰擴音機全開 決定照三餐放Kpop反擊
北韓自今年5月底開始，多次向韓國邊境空飄帶有垃圾、糞便的穢物氣球，雙方多次喊話要對方停止類似舉動，但時隔22日後，北韓再度於本月18日開始，連續第4天朝韓國空飄氣球，對此韓國軍方也表示將全面重啟「心戰廣播喊話」，自當地時間週日（21）下午一點開始全面播放韓流歌曲、新聞內容以及心戰喊話。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《韓聯社》等韓媒報導，韓國聯合參謀本部今天上午表示，北韓自從上週四開始恢復空飄氣球攻擊，今日上午再度重複施放氣球至韓國，軍方發現這些穢物氣球已經飄至京畿道北部，「經多次警告未果後，將於西部戰線、中部戰線、東部戰線全面開起擴音器，向北韓進行心戰廣播，直到中斷空投垃圾氣球。」
此前韓國軍方就曾連續三天，於上午6時至晚間10時，輪流啟動擴音設備朝北韓邊境軍隊與居民展開「心戰廣播」，連續16個小時內接續播放韓國流行歌曲、脫北者新聞等等。
此外，由於韓國近來受梅雨季影響，包含京畿道北部、首爾出現嚴重暴雨，惡劣天候導致淹水、交通堵塞，沒想到北韓又在未經通報的情況下，擅自打開臨津江上游大壩水門洩洪，使下流水庫下游河流寬度增加。
韓國聯合參謀本部對此就批評，豪雨已經造成韓國民眾、北韓居民承受嚴重災害，北韓軍方卻在這個時候反覆進行「低級卑劣的招數」，警告「此時在前線助長緊張情勢的做法，只會招致致命代價」，並要求北韓政權必須扛起全部的責任。