每種情緒都有存在意義！《腦筋急轉彎2》傳達常被忽略的重要觀念

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名日文化分享心理師劉胤含推薦《腦筋急轉彎2》的見解，她認為《腦筋急轉彎2》傳達了很重要卻常被人忽略的觀念：「每一種情緒都有其存在的意義，當我們試圖壓抑或控制某種情緒時，會讓我們處於內在無法自然流動的狀態，這些情緒反而會以更強烈的方式出現。」
「唯有當我們能接納自己的不同情緒，我們的情緒才能被我們整合。」大家有沒有感覺很多時候面對自己的負面情緒，總會希望它趕快離開，但越希望它離開，它反而硬賴著不走，形成一股你越推開它，它黏愈緊的狀況，實在困擾。
這是為什麼呢？因為情緒的出現不會是空穴來風，都是有跡可循的，我們不會無緣無故就感到難過、沮喪、失落等負面情緒。情緒的出現是來告訴我們此時此刻正處於什麼樣的狀態，如果我們只是急著想趕走它，它所希望讓我們覺察到的部分就會一直被我們所忽略，於是它就會想一直來提醒我們不要忽略它，快來看它吧！
其實每個情緒的存在，都有它的意義與功能，例如：當我們憂鬱時，可能代表有些事情讓我們感到難過、沮喪、受傷；當我們焦慮時，可能代表我們正面臨某些挑戰或威脅；當我們生氣時，可能代表著有些事情不順利或是感到很不認同，這些負面情緒都有它想告訴我們的訊息，若我們只想排除它，我們反而無法了解我們內在的感受，更別提調節它了。
所以當我們處於負面情緒時，不用急著驅趕這些情緒，相反的，試著去理解它、接納它此時此刻存在的事實。這當然不意味著，我們應該被這些情緒所控制，而是認識它們是我們此時內在的一部分，這樣接納的過程，意味著我們無須花費力氣把它排出，同時可以靜下來釐清自己此時的情緒、經驗與想法，如此我們的內心反而能產生一種平衡、穩定的感覺。
讓我們從今天開始一起來練習試著擁抱我們內在的各種情緒，聽聽這些情緒想告訴我們些什麼吧！