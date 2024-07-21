行動電源充電「3要、3不要」 台電示警必須留意：不是危言聳聽
行動電源充電時若沒注意，恐成不定時炸彈！近日有名網友分享，行動電源在充電過程中疑因過熱自燃，不只冒火光還竄出黑煙，嚇得他直呼「有陰影」，所幸未造成傷亡，台電也立即分享「行動電源充電注意3要3不要」，同時提醒購買前，請認明經濟部標檢局BSMI認證合格產品。
記者林莞茜／綜合報導
台電公司在臉書專頁「台電電力粉絲團」上發文指出，最近有網友分享，在床上充電的行動電源突然燒起來，實在是超危險，充電時真的要留意，提醒大家充電時的環境也別輕忽，不然小心一命嗚呼，更強調「不是危言聳聽」、「一定要注意用電安全」。
台電指出，充電時有3件事千萬別做「不要在易燃物旁充電」、「不要在高溫或潮濕處充電」、「不要在無人看管或睡覺時充電」，但有3件事一定要做，包含要依說明書指示充電、最好使用原廠充電線，若充電線老舊、破損要記得更換，以及充電時有異常情況(如電池膨脹或異味等)，要立即拔電源。
台電也說，除了注意充電時的環境，放對地方充電才安全，在充電時也須有人在場留意，有任何情況才能即時發現處理喔，所以睡覺或外出前記得先拔除電源。
台電說明，行動電源大多採用鋰離子電池或鋰聚合物電池，沒充飽也可先拔電源，不會影響電池壽命的，也要記得選購經濟部標檢局BSMI認證合格產品。