大暑優惠／7-11可樂冰棒「買一送二」　全家霜淇淋32元寄冰到明年

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7-ELEVEN針對「大暑」推出超過50項商品優惠，最划算當屬嘎哩嘎哩君漂浮可樂剉冰棒「買1送2」，原價45元的冰棒買1支送2支，等於每支15元，相當於3.3折，不過全台限量2萬組，售完為止。
除此之外，今（22）日大暑最後一天限定，霜淇淋、大杯思樂冰、冰淇淋紅茶、酷聖石3oz冰淇淋、LOTTE爽冰淇淋都享第2件10元，哈根達斯雪酥、指定迷你杯2件199元，防曬用品也有買一送一，《NOWnews》精算原價、平均特價、折扣幅度，快速看懂現省多少。
📍門市｜7月19日至7月22日
◾霜淇淋第2支10元，6折（原價49元、特價30元）
◾大杯思樂冰第2杯10元，6.3折（原價39元、特價25元）
◾特大杯冰淇淋紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾酷聖石3oz全品項第2杯10元，5.7折（原價89元、特價50元）
◾LOTTE爽冰淇淋第2件10元，5.7折（原價69元、特價40元）
◾哈根達斯雪酥／指定迷你杯2件199元，6.7折（原價149元、特價100元）
◾曼秀雷敦防曬露50g買1送1，5折（原價319元、特價160元）
◾自白肌玻尿酸涼感防曬噴霧90ml買1送1，5折（原價390元、特價195元）
◾妮維雅止汗爽身噴霧60ml第2件4折，6.3折（原價99元、特價62元）
指定冰棒買1送1 杜老爺買2送1
7-11門市另有長期優惠，至8月6日前，大人系嘎哩君剉冰棒蘋果風味、嘎哩嘎哩君剉冰棒漂浮可樂味都有買一送一，平均單支23元起；杜老爺3款甜筒買2送1，平均單支20元起；原味本舖的紅豆牛奶冰棒加10元多1支，單支不到18元，相當於打7折。
全家便利商店在7月22日大暑當天限定，APP隨買跨店取推出霜淇淋不限口味買2送1，可「寄冰」到明年慢慢吃，平均每支33元、約是6.7折，共限量1萬份，可兌換至明年1月10日。
APP優惠趣部份，今（22）日上午10點同步開搶優惠券，百吉乳酸多柚雪糕、紅心芭樂汁、無糖口香糖都是買一送一，優惠券可兌換至7月28日，限量票券領完為止。
◾百吉乳酸多柚雪糕買1送1，原價35元、平均特價18元
◾鮮摘果園紅心芭樂汁買1送1，原價30元、平均特價15元
◾潔淨無糖口香糖清檸薄荷口味買1送1，原價23元、平均特價12元
莫凡彼冰淇淋跳樓「105→19元」
冰品長期優惠部份，討論最熱的則是原價105元的莫凡彼杯裝冰淇淋，直接狠砍至19元，等於破盤1.8折；另一款SUPER X巧克力牛奶蛋白雪糕原價59元，同樣特價19元，約是3.2折。兩款商品都是買到賺到，不過跳水商品不好找，若是到不同門市不妨多看幾眼碰運氣。
日本冰加10元多1件 直逼半價
至8月20日前，全家還有多款冰品同價位加10元多1件，當然原價越高越划算，像是原價119元的Niseko北海道蘋果／哈密瓜冰淇淋第2件10元，平均下來單件是65元，5.4折已經直逼買一送一半價幅度。