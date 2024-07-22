本周咖啡優惠！7-11特大杯32元、買2送2可寄杯　星巴克買一送一

大暑優惠／7-11可樂冰棒「買一送二」　全家霜淇淋32元寄冰到明年

▲大暑優惠今（22）日限定，全家霜淇淋買二送一，APP線上「寄冰」吃到明年初；7-11則有可樂冰棒「買一送二」平均15元。（圖／全家提供）
▲大暑優惠今（22）日限定，全家霜淇淋買二送一，APP線上「寄冰」吃到明年初；7-11則有可樂冰棒「買一送二」平均15元。（圖／全家提供）

記者黃韻文／綜合報導

今（22）日迎來「大暑」，是一年之中最炎熱的節氣，消暑解渴的冰品、冷飲優惠不可少。超商降火氣大車拚，7-11祭出可樂剉冰棒「買1送2」、每支15元，還有霜淇淋、思樂冰、冰淇淋紅茶第2件10元。全家便利商店也限今（22）日，APP祭出霜淇淋買2送1，可「寄冰」吃到明年，還有雪糕、芭樂汁買一送一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
7-11可樂冰棒買1送2　單支15元

7-ELEVEN針對「大暑」推出超過50項商品優惠，最划算當屬嘎哩嘎哩君漂浮可樂剉冰棒「買1送2」，原價45元的冰棒買1支送2支，等於每支15元，相當於3.3折，不過全台限量2萬組，售完為止。

▲嘎哩嘎哩君漂浮可樂剉冰棒「買1送2」，等於每支15元，約3.3折。（圖／業者提供）
▲嘎哩嘎哩君漂浮可樂剉冰棒「買1送2」，等於每支15元，約3.3折。（圖／業者提供）
除此之外，今（22）日大暑最後一天限定，霜淇淋、大杯思樂冰、冰淇淋紅茶、酷聖石3oz冰淇淋、LOTTE爽冰淇淋都享第2件10元，哈根達斯雪酥、指定迷你杯2件199元，防曬用品也有買一送一，《NOWnews》精算原價、平均特價、折扣幅度，快速看懂現省多少。

📍門市｜7月19日至7月22日
◾霜淇淋第2支10元，6折（原價49元、特價30元）
◾大杯思樂冰第2杯10元，6.3折（原價39元、特價25元）
◾特大杯冰淇淋紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾酷聖石3oz全品項第2杯10元，5.7折（原價89元、特價50元）
◾LOTTE爽冰淇淋第2件10元，5.7折（原價69元、特價40元）
◾哈根達斯雪酥／指定迷你杯2件199元，6.7折（原價149元、特價100元）
◾曼秀雷敦防曬露50g買1送1，5折（原價319元、特價160元）
◾自白肌玻尿酸涼感防曬噴霧90ml買1送1，5折（原價390元、特價195元）
◾妮維雅止汗爽身噴霧60ml第2件4折，6.3折（原價99元、特價62元）

▲7-11大暑優惠只到7月22日。（圖／業者提供、記者整理）
▲7-11大暑優惠只到7月22日。（圖／業者提供、記者整理）
指定冰棒買1送1　杜老爺買2送1

7-11門市另有長期優惠，至8月6日前，大人系嘎哩君剉冰棒蘋果風味、嘎哩嘎哩君剉冰棒漂浮可樂味都有買一送一，平均單支23元起；杜老爺3款甜筒買2送1，平均單支20元起；原味本舖的紅豆牛奶冰棒加10元多1支，單支不到18元，相當於打7折。

▲7-11至8月6日前，指定冰棒買一送一，杜老爺甜筒買二送一，平均單支20元起。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11至8月6日前，指定冰棒買一送一，杜老爺甜筒買二送一，平均單支20元起。（圖／記者黃韻文攝）
全家便利商店在7月22日大暑當天限定，APP隨買跨店取推出霜淇淋不限口味買2送1，可「寄冰」到明年慢慢吃，平均每支33元、約是6.7折，共限量1萬份，可兌換至明年1月10日。

APP優惠趣部份，今（22）日上午10點同步開搶優惠券，百吉乳酸多柚雪糕、紅心芭樂汁、無糖口香糖都是買一送一，優惠券可兌換至7月28日，限量票券領完為止。

◾百吉乳酸多柚雪糕買1送1，原價35元、平均特價18元
◾鮮摘果園紅心芭樂汁買1送1，原價30元、平均特價15元
◾潔淨無糖口香糖清檸薄荷口味買1送1，原價23元、平均特價12元

▲全家APP首頁「優惠趣」可領冰棒買一送一優惠券。（圖／手機截圖）
▲全家APP首頁「優惠趣」可領雪糕買一送一優惠券。（圖／手機截圖）
莫凡彼冰淇淋跳樓「105→19元」

冰品長期優惠部份，討論最熱的則是原價105元的莫凡彼杯裝冰淇淋，直接狠砍至19元，等於破盤1.8折；另一款SUPER X巧克力牛奶蛋白雪糕原價59元，同樣特價19元，約是3.2折。兩款商品都是買到賺到，不過跳水商品不好找，若是到不同門市不妨多看幾眼碰運氣。

▲原價105元的莫凡彼冰淇淋降價至19元，8月20日前都可碰碰運氣。（圖／記者黃韻文攝）
▲原價105元的莫凡彼冰淇淋降價至19元，8月20日前都可碰碰運氣。（圖／記者黃韻文攝）
日本冰加10元多1件　直逼半價

至8月20日前，全家還有多款冰品同價位加10元多1件，當然原價越高越划算，像是原價119元的Niseko北海道蘋果／哈密瓜冰淇淋第2件10元，平均下來單件是65元，5.4折已經直逼買一送一半價幅度。

▲全家多款冰品加10元多一件。（圖／記者黃韻文攝）
▲全家至8月20日止，多款冰品加10元多一件。（圖／記者黃韻文攝）

本周咖啡優惠！7-11特大杯32元、買2送2可寄杯　星巴克買一送一

福勝亭開運優惠限4天！豬排定食162元　白飯、高麗菜、湯吃到飽

大暑到、7/29「小鬼門」先開！命理師：出門噴香水　避開陰邪干擾

中部7縣市今萬安演習！「管制時間、要做什麼、公車行駛」懶人包

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載