賀錦麗聲明強調「團結」 感謝拜登支持、承諾爭取贏得黨內提名
美國總統拜登（Joe Biden）於美東時間21日（台灣時間22日）宣布放棄競選連任，同時表態支持現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨候選人，但按照規定，拜登無權直接指定接班人，民主黨大佬如裴洛西也希望能以正當程序選出正式人選披袍參戰，賀錦麗稍早則發表聲明表示，自己將會用行動「爭取贏得提名」（earn and win），並團結民主黨、團結國家對抗川普的極端計畫。
國際中心楊智傑／綜合報導
81歲的拜登在面臨民主黨內「換登」逼宮風波後，選擇將代表民主黨參加總統大選的戰袍交付出去，且在聲明當中直接點名支持自己的副手賀錦麗接棒。賀錦麗稍早在聲明當中表示，自己很榮幸得到拜登總統的支持，並打算「爭取贏得民主黨總統後人人提名」。
這份聲明是由拜登、賀錦麗競選團隊而非白宮所發表的，賀錦麗承諾將盡自己所能團結民主黨，團結起國家，共同擊敗川普和他的極端政策計畫。
此外，聲明當中賀錦麗也對拜登長久以來的貢獻、選擇放棄角逐連任進行讚揚，「正是這種無私、愛國的行為，彰顯了總統拜登終其一生在做的事，那就是將美國人民與我們的國家置於優先順位。」