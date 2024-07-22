凱米颱風登陸機率升高！路徑像2西北颱　放假機率、風雨搖滾區曝

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氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據日本氣象廳最新一報，凱米颱風後期路徑又再往南修，週三至週四白天會通過北部沿海，若依此路徑北部風雨會相當大，中南部山區及南部平地雨勢也會相當劇烈，這樣的路徑相似民國52年葛樂禮颱風、74年尼爾森颱風等標準的西北颱。
除此之外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，凱米颱風北上過程將進入高海溫、高海水熱焓量的區域，強度可達中颱上限或者挑戰強颱，以目前路徑來預估，暴風圈有機會籠罩嘉義以北、花東、南部山區，南部地區則是在暴風圈邊緣，「北台灣全部、中部山區，是風雨最搖滾的地方」！
凱米颱風逼近台灣！6縣市最有機會放颱風假
中央氣象署預報員朱美霖表示，凱米颱風的外圍環流在週二開始就會影響台灣，週二迎風面北部、東部易有短陣陣與或者雷雨；而週三、週四全台降雨最明顯，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，也有大雨或者局部豪雨發生；週五轉西南風，中南部有不定時短暫陣雨或雷雨，其它地區有局部短暫陣雨。
至於民眾關心的「颱風假」是否有機會？根據目前颱風路徑以及預報，凱米颱風在週三、週四最靠近台灣，暴風圈將可能籠罩北北基桃、宜蘭花蓮等6縣市，因此這些縣市達到「停班停課標」的機率也比較高，但是否要放假，還是依照各縣市政府為準！請民眾及早做好防颱準備。