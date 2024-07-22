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凱米颱風登陸機率升高！路徑像2西北颱　放假機率、風雨搖滾區曝

▲凱米颱風路徑又稍微靠近台灣一點！週三、週四將影響台灣最大，其路徑相似過去2個標準的西北颱。（圖/中央氣象署）
▲凱米颱風路徑又稍微靠近台灣一點！週三、週四將影響台灣最大，其路徑相似過去2個標準的西北颱。（圖/中央氣象署）

記者張嘉哲/綜合報導

凱米颱風又更靠近台灣一點了！根據中央氣象署今（22）日凌晨最新資訊，凱米颱風中心位置在北緯18.7度，東經110.4度，仍然持續朝西北方向移動，並且逐漸增強。不僅有機會成為強颱，登陸機會也有提升。對此，氣象粉專也提醒，凱米颱風的路徑又有所調整，與過去兩個2標準的西北颱路徑相似，受影響的雨區將再擴大！民眾要提早做好防颱準備。

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凱米颱風路徑相似2西北颱！搖滾雨區擴大注意防颱

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據日本氣象廳最新一報，凱米颱風後期路徑又再往南修，週三至週四白天會通過北部沿海，若依此路徑北部風雨會相當大，中南部山區及南部平地雨勢也會相當劇烈，這樣的路徑相似民國52年葛樂禮颱風、74年尼爾森颱風等標準的西北颱。

除此之外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，凱米颱風北上過程將進入高海溫、高海水熱焓量的區域，強度可達中颱上限或者挑戰強颱，以目前路徑來預估，暴風圈有機會籠罩嘉義以北、花東、南部山區，南部地區則是在暴風圈邊緣，「北台灣全部、中部山區，是風雨最搖滾的地方」！

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▲日本氣象廳針對凱米颱風最新一報，後期路徑又再往南修，週三至週四白天會通過北部沿海，北部以及中南部山區雨勢都不容小覷！（圖/觀氣象看天氣）
凱米颱風逼近台灣！6縣市最有機會放颱風假

中央氣象署預報員朱美霖表示，凱米颱風的外圍環流在週二開始就會影響台灣，週二迎風面北部、東部易有短陣陣與或者雷雨；而週三、週四全台降雨最明顯，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，也有大雨或者局部豪雨發生；週五轉西南風，中南部有不定時短暫陣雨或雷雨，其它地區有局部短暫陣雨。

至於民眾關心的「颱風假」是否有機會？根據目前颱風路徑以及預報，凱米颱風在週三、週四最靠近台灣，暴風圈將可能籠罩北北基桃、宜蘭花蓮等6縣市，因此這些縣市達到「停班停課標」的機率也比較高，但是否要放假，還是依照各縣市政府為準！請民眾及早做好防颱準備。

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▲凱米颱風週三、週四最靠近台灣，西半部以及北部、宜蘭雨勢影響最大，民眾要提早做好防颱準備。（圖/中央氣象署）

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