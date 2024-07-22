美股預計「反應溫和」！拜登退選意料之中　傳大筆捐款恢復湧入

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「基礎設施資本顧問公司」（ Infrastructure Capital Advisors）的首席執行長哈特菲爾德（Jay Hatfield）指出，他預計股市對拜登退選的反應將趨於「溫和」，因為要求他退出總統競選的呼聲已越來越高，這在很大程度上是預料之中的事，直言：「拜登支持賀錦麗也減少了不確定性。週一川普交易可能會小幅平倉，因為人們認為由賀錦麗替代拜登，獲勝的機會稍大一些。」
此外，報導也指出，在拜登退出競選後，賀錦麗已看到大筆競選資金湧入，消息人士透露，在拜登宣布退選並支持賀錦麗後不久，那些曾在2020年總統大選、2016年參議院選舉幫她籌集資金的人，也立即動員起來，包含長期擔任華爾街高管的拉斯里（Marc Lasry）。
知情人士也指出，知名創投家里德霍夫曼（Reid Hoffman），有意為賀錦麗的競選活動提供大筆捐款，比他在整個2024大選年支持拜登的還多，對此霍夫曼的發言人則拒絕評論。
不過，雖然已陸續有捐款恢復湧入，但賀錦麗仍需更多努力，才能讓更多金主採取行動，比如「精品國際飯店集團」（Choice Hotels）董事長、拜登主要捐助者貝納姆（Stewart Bainum Jr.）就表示，他仍處於觀望狀態，在民主黨8月初的全代會舉行、賀錦麗證明自己能戰勝其他潛在競爭者之前，暫時不考慮金援賀錦麗。
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