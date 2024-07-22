美國第一夫人發聲！支持拜登任何選擇　外媒統計：退選時間超晚

我是廣告 請繼續往下閱讀
在拜登宣布退選後，吉爾也透過發言人發表聲明，支持丈夫做出的任何決定，無論拜登選擇哪條道路，她都會一路相伴，發言人亞歷山大並補充，「她是他最大的信徒、捍衛者，並且始終站在他這一邊，只有結婚近50年的配偶，才能做到這種值得信賴的方式。」
最晚宣布退選的拜登
另一方面，《CNN》統計結果顯示，雖然現任美國總統放棄連任並非史無前例，但在這之前，還沒有哪位總統，因為擔心自己的心理健康狀況，而被迫退出連任競選 。
報導指出，以詹森（Lyndon B. Johnson）、杜魯門（Harry S. Truman）和柯立芝（John Calvin Coolidge）為例，分別是在任期結束前295天、297天甚至580天，就宣布不再尋求連任；其他選擇不連任的總統，則是在第一任期開始前或剛開始時就已宣布相關決定，反觀拜登則是在任期結束前183天才突然宣布。
報導也提到，拜登與這些不競選連任的前總統相比，確實「比較不完美」，畢竟杜魯門和詹森，任期時都沒有面臨關於他們完成工作之能力的嚴重質疑，但拜登卻一再被懷疑是否已經失智或罹患帕金森氏症。
分析並警告，對於那些認為，推選比拜登更年輕的提名人（比如賀錦麗），會比川普表現更好、更有贏面的民主黨人，必須正視一個史實，就是在前2次民主黨籍總統（杜魯門、詹森）宣布不競選連任後，都是由共和黨贏得下一任總統選舉。
更多「拜登宣布退選」相關新聞。