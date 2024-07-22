拜登退選賀錦麗能當上「美國第一女總統」？盤點其副總統任期表現

賀錦麗若出線、可能副手曝！共和黨譏諷：我們才不擔心這些

▲雖然有了現任總統拜登的支持，但副總統賀錦麗仍需在下個月的民主黨全國代表大會上，贏得足夠的代表支持，才能成為正式的總統候選提名人。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然有了現任總統拜登的支持，但副總統賀錦麗仍需在下個月的民主黨全國代表大會上，贏得足夠的代表支持，才能成為正式的總統候選提名人。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）宣布不競選連任，並表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）接手參選，也讓外界開始討論賀錦麗的副手問題。雖然賀錦麗仍需在下個月的民主黨全國代表大會上，贏得足夠的代表支持，才能成為正式提名人，但身為現任副總統和拜登精心挑選的繼任者，外媒《國會山報》整理出她最有可能的副手名單。

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州長

密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）、加州州長紐森（Gavin Newsom）、肯塔基州州長貝希爾（Andrew Beshear）、馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）、北卡羅來納州州長庫珀（Roy Cooper）、伊利諾伊州州長普利茨克（JB Pritzker ）、賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro ）。

其中，惠特默和紐森在拜登健康爭議被「炎上」時，都曾被認為是最可能取代拜登的民主黨高層之一。

▲加州州長今年底將改選，新民調顯示現任民主黨籍州長紐松（Gavin Newsom）獲52%選民支持。（圖／美聯社／達志影像）
▲加州州長紐森（Gavin Newsom）。資料照（圖／美聯社／達志影像）
其他政要

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg ）、亞利桑那州參議員馬克凱利（Mark Kelly ）。

不以為意的共和黨

另一方面，雖然共和黨也承認，賀錦麗接替拜登競選，確實意味著不同的挑戰，但他們並不擔心賀錦麗成為新的民主黨提名人，甚至認為比起其他潛在的民主黨提名人，賀錦麗對川普構成的威脅並不大：「賓州州長夏皮羅、亞利桑那州參議員凱利等人，還比較會嚇到我們，但賀錦麗沒有。」

曾擔任川普2016年競選活動高級顧問的共和黨黨員烏利奧特（John Ullyot）更直言，拜登和賀錦麗都是「非常弱的候選人」，賀錦麗在移民等問題方面完全是一場災難，現在還必須為了拜登的精神健康向人民負責，質疑賀錦麗不誠實，掩蓋有關拜登的真相。

共和黨策略師歐康納（Ford O’Connell）強調，無論民主黨的總統候選人是拜登還是賀錦麗，共和黨都會遵循相同的政策要點來競選，甚至狠酸民主黨：「僅僅只是重新佈置鐵達尼號上的躺椅，並不會對結果有任何改變，賀錦麗／拜登的災難性政策仍然存在，猖獗的通貨膨脹、開放的邊境、犯罪率上升和全球不穩定。」

最新民調

根據《CNN》針對6家民調進行的平均計算，結果發現賀錦麗的支持度為47％，川普則為48％，目前雙方支持度僅相差1％，似乎誰都沒有明顯的領先優勢。

不過值得注意的是，6家民調中，絕大多數都是在拜登與川普的首場辯論後進行，只有1家是在川普遭槍擊後進行。

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