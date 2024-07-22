才剛終止Podcast！Google宣布「1實用服務」明年將消失：是時候了
Google才剛終止Google播客（Google Podcast）服務，近日又宣布旗下「Google URL Shortener」（goo.gl）短網址服務也將消失，終止時間為2025年8月25日，屆時只要點擊goo.gl短網址連結，都會出現「404錯誤頁面」。
記者賴禹妡／綜合報導
Google於18日發布公告，表示任何使用「Google URL Shortener」及「https://goo.gl/*」形式建立的連結，在2025年8月25日起點擊後都會出現「404錯誤頁面」。官方透露，由於人們使用網路搜尋內容的習慣日漸改變，短網址容易淪為隱藏惡意連結的詐騙工具，因此才會決定關閉Google URL Shortener服務。
Google官方坦言，他們理解無法再使用goo.gl短連結，可能會帶來些許不便，但仍感謝用戶們使用該項服務，希望眾人能和Google一起邁向新的網路導航方式及應用程式體驗。
Google Podcast剛終止服務
Google於2023年秋季宣布，超過5億人次下載的Google Podcast，於2024年全面終止服務。自美國地區開始陸續停用，台灣地區則於6月23日停止支援，所有用戶無法再藉由APP收聽節目，Podcast節目也陸續轉移至YouTube Music。