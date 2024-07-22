「拜登退選」迅速登微博熱搜！中國民眾譏：川普中槍、倒的卻是他
高齡81歲的美國總統拜登（Joe Biden），終於在當地時間21日宣布，退出角逐連任，相關話題迅速登上微博熱搜，有中國民眾甚至內笑問：「為何槍打中川普，擊倒卻是拜登？」
國際中心蔡姍伶／綜合報導
拜登宣布退出大選，是美國數十年來、首次有總統放棄競選連任，不少中國民眾都在微博留言：「如同保送川普」、「川普遇襲後支持率上漲，是壓倒拜登的最後稻草」、「怎麽槍打中的是川普，擊倒的卻是拜登」、「川普這槍中得值」、「這一槍成功打出了川普的夏天。」
還有人大酸美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），認為她根本贏不了川普，打下：「還不如提名歐巴馬競選了」、「支持她不如準備下一屆」。
截至發稿時間為止，「拜登退選」這一關鍵字句，已在微博累積3.3億閱讀量、7.2萬的討論量。
川普於當地時間13日在賓州造勢時，遭遇槍擊暗殺，驚險逃過死劫，只有右耳受傷，此後選情大振，與此同時，原本就因為辯論表現差、擔心拜登選輸的民主黨，內部逼宮、要求「換登」的聲音也越來越大。
只不過，拜登放棄連任一事，固然讓許多民主黨人及支持者鬆一口氣，但賀錦麗能否直接接手總統大選，並非拜登一人說了算，還得看下個月的民主黨全代會，目前也已陸續有要求提名程序「公開、公正」的聲音傳出。