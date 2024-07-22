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爆鄭文燦接受性招待！林國春挨告喊「當面對質」、強調證據明確

▲國民黨新北市議員林國春爆料，指鄭文燦曾到澳門接受性招待，遭鄭文燦駁斥提告，本月22日，台北地檢署傳喚林國春出庭說明，林國春表示可以當面對質。（圖／NOWnews資料照）
▲國民黨新北市議員林國春爆料，指鄭文燦曾到澳門接受性招待，遭鄭文燦駁斥提告，本月22日，台北地檢署傳喚林國春出庭說明，林國春表示可以當面對質。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

去年11月間，國民黨新北市議員林國春爆料，指鄭文燦曾到澳門接受性招待，遭鄭文燦駁斥提告，本月22日，台北地檢署傳喚林國春出庭說明，林國春表示，會要求檢察官借提遭押的鄭文燦，2人可以當面對質，林國春更表示已提供一切事證，且證據很明確，強調再繼續開庭是浪費司法資源。

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據了解，2023年10月間，網路上瘋傳一段影片，一名男子外貌身形神似鄭文燦，與一名長髮女子一前一後進入飯店房間。鄭文燦對此駁斥，指遭移花接木Deepfake影片，並對散布影片的網友提告。

林國春於隔月召開記者會，爆料鄭文燦曾赴澳門接受性招待，並公布吹哨者音檔。對此，鄭文燦發表聲明回應，嚴正駁斥影中人是自己，並委請律師提告，之後提到，於2011年與太太到澳門旅遊，期間兩人全程同行，未涉及不當場所，反控林國春偽造情節、無中生有，已委託律師提告，遏止謠言。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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