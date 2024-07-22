凱米颱風進逼！放颱風假標準、有給薪嗎　全台「停班停課」一次看

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「 颱風假 」就是因為颱風帶來的狂風、豪雨的假，為了顧慮民眾自身安全的防範措施。依據行政院發布的「天然災害停止上班及上課作業辦法」的規定，必須達到一定程度的「風、雨量」才會由各權責單位宣佈放假。
🟡停班停課颱風假由誰決定？
依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第 9 條規定，可以決定停止上班及上課之權責機關，如下：
◾直轄市轄區之機關、學校，由直轄市長決定發布。
◾縣（市）轄區之機關、學校，由縣（市）長決定發布。
◾而各直轄市、縣（市）政府也得依轄區地形、地貌、交通及地區性的不同，將權責授權所屬區、鄉（鎮、市）長決定發布，並應通報所在地區之直轄市或縣（市）政府。
🟡颱風假標準3原則
依據氣象預報，只要「風量、雨量」兩者其中一者有達停班停課標準，若風、雨量都未達到停班停課基準，但是受地形、雨量影響，導致交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，也是有停班停課的可能性。
颱風假「風量」基準：颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力達7級以上或陣風達10級以上」時即達颱風假標準。
🟡颱風假發布的時間點
◾隔天是否放假：前一天晚上19:00~22:00發布
◾當天是否放假：當天早上04:30前發布
◾下午、晚間是否放假：當日10:30前發布
◾各通報權責機關得視實際情形，隨時發布。
🟡各地颱風停班停課查詢方式
📍新聞媒體
📍「行政院人事行政總處」網站
📍民眾洽詢天然災害停止上班及上課各地方政府電話
📍付費服務專線0203-001-66
🟡颱風假員工不給薪、不扣全勤
「颱風假」不是勞基法規中正規的假別，因此只能依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》中的規範，勞工可因為安全因素不出勤到班，但雇主不得給處罰，例如：扣全勤獎、記曠職、自動計入事假等。
🟡颱風假上班，薪水計算方式
1、颱風假為「工作日」：依照勞動部的準則，員工有上班就是正常給薪，沒上班就是沒給薪資也是合法。
2、颱風假為「休息日」：若颱風假剛好是「休息日」時，雇主要按照規定，發給員工加班費。
🟡工作地、居住地或上班途中任ㄧ轄區停止上班即符合
勞動部重申，依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，颱風發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區停止上班，即可停班停課。